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محافظات

موجة رياح باردة وأمطار تسود شمال سيناء

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:02 م
صدى البلد
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احمد صالح
شهدت محافظة شمال سيناء موجة رياح باردة مع هطول أمطار متقطعة أدت الي تراكم المياه في الشوارع والتي اثرت بشكل مباشر علي حركة المواطنين. 

وجددت المحافظة تحذيراتها للمواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة فى الشوارع والميادين العامة، وابتعاد السيارات عن الأشجار واللافتات الكبيرة خلال فترة سقوط الأمطار والرياح. 

وقال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، إنه تم وضع خطة تحرك سريع لإزالة أثار الأمطار وكسح المياه من الشوارع الرءيسية لتسيير حركة المرور.

وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، بالدفع بسيارات الفنطاس لسحب المياه من الشوارع ، كما تم تشكيل غرفة عمليات لسرعة الرد على شكاوى الأهالى والتنسيق مع مجلس مدينة العريش وشركة المياه لتلافي الشكاوى .

وفي وسط سيناء أكد المهندس أحمد عبد الحليم ،رئيس المدينة علي جاهزية معدات المجلس للتحرك لرفع الرمال من على الطرق الرئيسية والفرعية، فور انتهاء موجة الصقيع والرياح.
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