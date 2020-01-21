AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

انطلاق الدورة السابعة لمهرجان دبي للمأكولات .. 26 فبراير

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:45 م
الدورة السابعة لمهرجان
الدورة السابعة لمهرجان دبي للمأكولات
Advertisements
محمد الاسكندرانى
تنطلق الدورة السابعة لمهرجان دبي للمأكولات، في 26 فبراير وتستمر حتى 14 مارس 2020 لتقدّم لزوّار وسكّان دبي فعاليات مميّزة وعروضًا ترويجية رائعة.
 
ويساهم هذا الحدث في تعزيز مكانة دبي كعاصمة لفنون الطهي في المنطقة، كونه يبرز التنوّع المميّز الذي تمتاز به المدينة مع احتضانها لأكثر من 200 جنسية ويتيح المجال أمام الزوار والسكان والعائلات للإطلاع على مذاقات متنوعة حول العالم.
 
ويوجّه "مهرجان دبي للمأكولات"، الذي تنظّمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الدعوة للجمهور للاستمتاع ببرنامج حافل من الفعاليات والأنشطة المميّزة التي ستقام على مدار 18 يومًا، وتتضمن "أسبوع دبي للمطاعم"، و"كانتين الشاطئ"، بالإضافة إلى "الجواهر الخفية" وهي مطاعم شعبية غير معروفة لدى الجميع تمتاز بتقديم مأكولات ذات مذاق رائع. كما يمكن الاستمتاع بفعاليات جديدة مرتبطة بالمأكولات، وكذلك مشاهدة أشهر الطهاة وهم يعدّون وصفات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دبي للسياحة تطلق الفيلم الترويجي A STORY TAKES FLIGHT

الطهي بـ روث الحيوانات كلمة السر في الطعام الهندي الشهي

الأوسكار.. ونحن!

قطعة واحدة تكفي.. محظورات تناول البيتزا على الحوامل

أحلى من المحلات | اكتشفي سر طريقة عمل هريسة الفلفل الأحمر

افتتاح مهرجان دبي للتسوق بحضور 20 ألف شخص

ترشيحاتنا

الملعقة السحرية لخفض ضغط الدم لمريض السكر

تراجع أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء

سمير فرج: السيسي أعاد العلاقات مع القارة على نهج الزعيم جمال عبد الناصر

هيئة الطيران الإيراني تكشف تفاصيل جديدة عن لحظة تحطم الطائرة الأوكرانية

للعيش حياة أطول.. تجنب 5 عادات سلبية خطيرة

فاكهة تحارب الكوليسترول والإصابة بالسكري.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أراد فك القيد من عنقه.. ظهور غريب لـ الأمير هاري يكسر جميع قواعد الملكية

ربانزل الهند.. قصة صاحبة أطول شعر في العالم تدخل موسوعة جينيس.. صور

تويوتا كورولا toyota corolla 2020 .. أسعار ومواصفات .. صور