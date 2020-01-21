احترس .. هذه أعراض وجع المعدة عند الأطفال وطرق العلاج

تحدث آلام في المعدة عن طريق تناول الكثير أو القليل جدا من الطعام، الغازات المعوية، أو عدوى فيروسية خفيفة، الطفل الذي يعاني من آلام في المعدة المتكررة يجب أن يفحصه الطبيب دائمًا.





أعراض آلام المعدة :

وفقا لما نشره موقع parents ، تنجم آلام المعدة المتكررة عن الإصابة بالمغص أو الإمساك أو التهاب المسالك البولية. إذا كانت هناك أعراض إضافية مثل القيء والإسهال أو الدم في براز الطفل، فقد يصاب الطفل بمرض معوي مزمن مثل مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي أو مرض الاضطرابات الهضمية.





لكن معظم حالات آلام المعدة المتكررة، وخاصة في الأطفال في سن المدرسة، ترتبط بالإجهاد النفسي أو القلق.





الأطفال غير القادرين على التعبير عن مشاعر الانزعاج أو الضغط النفسي غالبًا ما يعبرون عن عدم ارتياحهم عن طريق ألم أو صداع في المعدة.





ساعد طفلك عن طريق تسجيل معلومات حول آلام في المعدة، ستساعدك هذه المعلومات على فهم سبب الألم المتكرر لطفلك وسيساعد طبيب طفلك على إجراء التشخيص المناسب.





الأسئلة التالية يمكن أن تساعدك في رسم المعلومات الضرورية:

علاج لآلام في المعدة :





لألم البطن العام ، دع طفلك يستلقي ويستريح حتى يشعر بالتحسن. إذا شعر طفلك بالغثيان أو القيء، اعطيه رشفات صغيرة من السوائل الصافية وتجنب الأطعمة الصلبة. تعلم كيفية توفير العلاج في المنزل لسببين شائعين من آلام في المعدة أدناه.





المغص عموما يتحسن مع مرور الوقت. لا يوجد دواء لتحسين المغص وليس هناك علاج واحد يصلح لجميع الأطفال ، تأكد من أن طفلك يحصل على ما يكفي من الطعام. قد يكون لدى بعض الأطفال حساسية تجاه بروتينات الألبان ، لذلك إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية ، تجنبي تناول الحليب والجبن والزبدة لمدة أسبوع ، وإذا كنت ترضعين الزجاجة ، حاولي إعطاء طفلك تركيبة تحتوي على فول الصويا. إذا تحسنت حالة طفلك .





أعد إنتاج منتجات الألبان بعد 14 يومًا ومعرفة ما إذا كان المغص يعود. وزن طفلك بشكل دوري للتأكد من أنه يأكل بما يكفي لزيادة الوزن. لمنع طفلك من بلع الهواء ، تأكد من أنه في وضع مريح عند الرضاعة الطبيعية ؛ إذا كنت تتغذى على زجاجات ، جرّب أنواعًا مختلفة من الزجاجات لمعرفة أي منها يقلل من هواء البلع.









يمكنك إعطاء طفلك تدليك ، ولكن لا تبالغ في تحفيزه ، مما قد يجعله يشعر بعدم الاستقرار. حاولي حمل طفلك وهزّته أو التقميط ببطانية وتركه يستلقي بهدوء في الظلام. ينام بعض الأطفال بشكل أفضل بعد الاستحمام الدافئ أو يصبحون أكثر هدوءًا باستخدام مصاصة ؛ يستجيب الآخرون جيدًا للغناء أو الموسيقى أو الأصوات الرتيبة (الغسالة أو المكنسة الكهربائية).



