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الإنتاج الحربي تكشف حقيقة الأسعار المتداولة للسيارات الكهربائية.. فيديو

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:06 م
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
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آيات أحمد

كشف المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربى، محمد عيد بكر، حقيقة الأسعار المتداولة للسيارات الكهربائية، لافتًا إلى أنه لم يوضع حتى الآن الأسعار النهائية للسيارات الكهربائية التى من المقرر طرحها قريبًا فى السوق المصرية.


وأضاف المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربى، خلال حديثه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أنه من الأفضل عدم تخمين أسعار السيارات الكهربائية من قبل المواطنين ولكن الأفضل الانتظار لحين الإعلان عن سعر السيارات وطرحها، مشيرًا إلى أن ما طرح الفترة الماضية هى السيارات الجولف الكهربائية.

 

وتابع أن وزارة الإنتاج الحربى تسعى لبيئة نظيفة، مؤكدًا أن السيارات الكهربائية هى التى ستحافظ على البيئة فى الفترة القادمة.


وأشار إلى أن الوزارة بها قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربى بمدينة السلام من خلال المراكز وورش العمل ويتم فيها تدريب العاملين بالوزارة بكل الطبقات والمستويات، كما أنها تفتح أبوابها للمواطنين للتدريب.


وأوضح أن الأوتوبيس الكهربائى والذى تم تيسيره كهربائيًا فى خط التحرير التجمع يستقله أحد المهندسين المختصين به خلال الرحلة فى  الذهاب والعودة تحسبًا لوقوع أى مشكلة.

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