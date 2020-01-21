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أخبار البلد

وزير الأوقاف يلقي كلمة عن مواجهة التطرف في حضور الرئيس الموريتاني

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 04:19 م
محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة
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عبد الرحمن محمد
يلقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم كلمة مهمة عن مواجهة التطرف والإرهاب، وذلك بقصر المؤتمرات الدولية بدولة موريتانيا الشقيقة.

وذلك بحضور فخامة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس الوزراء الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ سيدنا، وجمع من العلماء والوزراء والمفكرين من مختلف دول القارة الأفريقية، ومستشار أمين عام الأمم المتحدة، والسفير أحمد سلامة سفير جمهورية مصر العربية بموريتانيا، ذلك اللقاء الدولي الذي ينطلق بعد قليل.

من جانب آخر التقى وزير الأوقاف نظيره المالي على هامش اجتماعات المؤتمر بحضور السفير المصري في موريتانيا وتناول اللقاء أوجه التعاون المشترك وبخاصة في مواجهة الفكر المتطرف وتزويد الجانب المالي بإصدارات وزارة الأوقاف المصرية والاستعانة بخبرتها في مجال تدريب الأئمة. 
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