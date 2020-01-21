وزير الأوقاف يلقي كلمة عن مواجهة التطرف في حضور الرئيس الموريتاني

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم كلمة مهمة عن مواجهة التطرف والإرهاب، وذلك بقصر المؤتمرات الدولية بدولة موريتانيا الشقيقة.





وذلك بحضور فخامة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس الوزراء الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ سيدنا، وجمع من العلماء والوزراء والمفكرين من مختلف دول القارة الأفريقية، ومستشار أمين عام الأمم المتحدة، والسفير أحمد سلامة سفير جمهورية مصر العربية بموريتانيا، ذلك اللقاء الدولي الذي ينطلق بعد قليل.



