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محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:51 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الثلاثاء، اجتماعا، لمتابعة سير وتطورات الأعمال القائمة بعدد من المشروعات الخدمية والقومية بنطاق المحافظة.

جاء ذلك بحضور الأستاذ عبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، وممثلى الشركات الهندسية والمقاولون القائمون على تنفيذ هذه المشروعات.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء عادل الغضبان، معدلات التنفيذ الحالية للمشروعات الجارى انشائها سواء مشروعات الخدمية أو مشروعات تطوير الطرق والميادين الرئيسية بالمحافظة، مشددا على ضرورة الالتزام بالخطط الزمنية لجميع المشروعات الجارى العمل بها.

وفى نفس السياق، وجه اللواء عادل الغضبان، باستمرارية المتابعة للمشروعات التى تم الانتهاء منها، وذلك فى إطار الحفاظ على كفاءتها ومظهرها الحضارى، لافتا أن بورسعيد شهدت تحولا حضاريا كبيرا من خلال التطور فى جميع القطاعات والتى كان أهمهما منظومة التأمين الصحى الشامل والتحول الرقمى، والاهتمام بالطرق والميادين والحدائق، والطفرة الصناعية والاستثمارية وغيرها، مما جعل بورسعيد فى مقدمة  المحافظات الحضارية فى الدولة. 

ووجه المحافظ الشكر لكل الأجهزة التنفيذية، على مجهوداتها المستمرة فى تحقيق أفضل مستوى للمحافظة، مؤكدا ضرورة بذل مزيد من المجهودات والتنسيق بين كل الجهات للنهوض والحفاظ على المستوى الحضارى والجمالى لبورسعيد دائما.
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية
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