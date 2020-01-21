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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

الأطواف الأمنية بالتبين تضبط عاطلا سرق ٢ طن حديد من مصنع

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:09 م
المتهم عقب ضبطه
المتهم عقب ضبطه
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كتب محمد صبري
تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة التبين أثناء مرورهم بمحيط السور الخارجي  لشركة الحديد والصلب الكائنة بمنطقة الجلخ ـ  دائرة القسم من ضبط عاطل حال استقلاله سيارة  " بدون لوحات معدنية ، مطموسة رقمي الشاسيه والموتور  " مُحمل عليها كمية من حديد الزهر بإجمالي وزن 2 طن .


بمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مصنع الحديد والصلب بأسلوب " التسلق " بقصد التصرف فيها بالبيع  ، وأقر بملكيته للسيارة المضبوطة المستخدمة في ارتكاب الواقعة .

باستدعاء مدير إدارة حراسة الوحدات الخارجية بشركة الحديد والصلب ومقيم مساكن الحديد والصلب ـ دائرة القسم تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .
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