الأطواف الأمنية بالتبين تضبط عاطلا سرق ٢ طن حديد من مصنع

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة التبين أثناء مرورهم بمحيط السور الخارجي لشركة الحديد والصلب الكائنة بمنطقة الجلخ ـ دائرة القسم من ضبط عاطل حال استقلاله سيارة " بدون لوحات معدنية ، مطموسة رقمي الشاسيه والموتور " مُحمل عليها كمية من حديد الزهر بإجمالي وزن 2 طن .
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بمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مصنع الحديد والصلب بأسلوب " التسلق " بقصد التصرف فيها بالبيع ، وأقر بملكيته للسيارة المضبوطة المستخدمة في ارتكاب الواقعة .
باستدعاء مدير إدارة حراسة الوحدات الخارجية بشركة الحديد والصلب ومقيم مساكن الحديد والصلب ـ دائرة القسم تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة .
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .