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محافظات

محافظ المنوفية يشدد على رفع معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:08 م
صدى البلد
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محمد امين
شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية ومديرى مديريات الخدمات بعرض موقف الخطة الاستثمارية ومعوقات التنفيذ لدراستها لاتخاذ اللازم وكذا نسب التنفيذ التى تمت على أرض الواقع بمختلف قطاعات المحافظة، مؤكدًا ضرورة التنسيق الكامل بين مديريات الخدمات والوحدات المحلية بشأن سرعة إنجاز المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة حفاظًا على الإنفاق العام على المشروعات التى تخدم المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع  المجلس التنفيذى  للمحافظة برئاسته فى الجلسة رقم (1) لدور الانعقاد التاسع والعشرين لسنة 2020، بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد، والمستشار القانوني ومدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ورئيس شركة كهرباء المنوفية، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورئيس الجهاز التنفيذى لمياة الشرب والصرف الصحى، وعدد من مديري إدارات الديوان بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

حيث تم التصديق علي محضر الجلسة السابق، وكلف المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد لمراجعة جميع الحملات الميكانيكية على مستوى المحافظة من حيث الحالة الفنية للمعدات وكذا الصيانة اللازمة للمعدات المعطلة لضمان تأدية المهام بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الوقود، مشددًا على عدم جمع أى مبالغ مالية لهذا الشأن من المواطنين ورجال الأعمال وفى حالة الاحتياج يتم العرض عليه شخصيًا لاتخاذ اللازم.

كما طالب المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بعمل حصر كامل لجميع حالات التعديات الحديثة  على الأراضى الزراعية، والتى لم يتقدم أصحابها بطلبات بشأن التصالح فى مخالفات البناء، وكذا حالات التعدى على أراضى أملاك الدولة والتى لم يتم تقنينها حتى الآن، مشددًا على أنه سيتم عمل حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية حيال المخالفين.

كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات بسرعة الرد على كل تأشيراته خلال 72 ساعة من تاريخه، وكذا متابعة رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بنطاق المحافظة.
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