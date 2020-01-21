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رياضة

البنا حكمًا لمباراة بيراميدز والمقاصة.. والحنفى لطنطا والجونة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:19 م
محمود البنا
محمود البنا
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القسم الرياضى

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، حكام مباريات اليوم ضمن الجولة الـ14 لبطولة الدورى العام، حيث يتواجه فريق بيراميدز مع مصر المقاصة، وفريق الجونة أمام طنطا.


وأسندت لجنة الحكام مباراة الجونة وطنطا للحكم محمد الحنفى، بينما اختارت محمود البنا لإدارة مباراة بيراميدز والمقاصة، ويعاونه محمد محمود لطفى وخالد السيد وشاكر، عبد الحليم حكما رابعا.


وتختتم اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى بإقامة مباراتين تجمع طنطا مع الجونة وبيراميدز مع مصر المقاصة، ويستضيف طنطا نظيره الجونة فى تمام الثانية والنصف ظهرًا على استاد طنطا الرياضى، فى المقابل يستضيف بيراميدز نظيره مصر المقاصة فى تمام السابعة والنصف مساء على استاد الدفاع الجوى .

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