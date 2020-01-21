هنتغدى إيه النهاردة؟.. مكرونة بيبروني والحلو سلطة فراولة

هنتغدى إيه النهاردة؟.. سؤال يُحيّر عددا كبيرا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضي وقتا طويلا في إعداد الطعام، وفي النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير في إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة للسيدات.
ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعد في إعداد سفرة شهية رائعة.
مكرونة بيبروني
سلطة فراولة
تقدم الشيف نورا السادات طريقة عمل مكرونة بيبروني:
مقادير مكرونة بيبروني:
مكرونة اسباجيتي مسلوقة
عصير طماطم
صلصة طماطم
جبنة موتزريلا بيبروني
زعتر مجفف
ريحان مجفف
سكر
مكعبات مرقة
كريمة طهي
بشاميل
لحم مفروم معصج
طريقة تحضير مكرونة بيبروني:
* في حلة على النار يوضع زيت مع اللحم المعصج وعليها صلصة الطماطم وعصير الطماطم وزعتر مجفف وريحان مجفف وسكر ومكعب المرقة
* تضاف إليه المكرونة وتقلب جيدا
* توضع المكرونة في طاجن فرن وعليها البشاميل بعد خلطها بالكريمة
* ترص شرائح البيبروني وعليها الجبنة الموتزاريلا
* يدخل فرن ساخن حتى يحمر الوجه
* تقدم ساخنة
طريقة عمل سلطة فراولة للشيف نورا السادات :
مقادير سلطة فراولة:
خس بلدي
فراولة
شرائح
عين جمل
جبنة فيتا
زيت زيتون
ملح
فلفل
ليمون عصير
طريقة تحضير سلطة فراولة :
* يقطع الخس البلدي ويوضع في طبق التقديم
* تقطع شرائح الفراولة مع عين الجمل ومكعبات الجبنة الفيتا
* يخلط زيت الزيتون مع الملح والفلفل وعصير الليمون ويقلب جيدا
* يصب الصوص على السلطة وتقدم مباشرة