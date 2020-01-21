الأطباء : انتظرنا قدوم الوزيرة للنقابة لتقديم اعتذار عن حادث طبيبات المنيا

قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، انه لم يتخيل ان التعسف الاداري اليومي الواقع علي الأطباء، سيقود النقابة الي حادث طبيبات المنيا، وفقدان ثلاث طبيبات بالإضافة إلى جنين إحداهن.





واكد الطاهر، في مؤتمر تأبين طبيبات حادث المنيا، ان المفروض علي وزيرة الصحة المجئ للنقابة اليوم وإعلان مسؤولية الوزارة عن الحادث.





واضاف الأمين العام،: " لن نقبل التعسف الاداري المتكرر، والاعتداء المستمر علي الأطباء، والاهمال تحت أي ظرف من الظروف.





واشار الطاهر، إلى أن هجرة الاطباء متزايدة عاما عن الآخر، بسبب التحريض و قلة الرواتب.





وأفاد الأمين العام، ان ما حدث خارج حدود العقل ان يتم تدريب الأطباء بمحافظة اخري وبدون وسيلة نقل آمنة، مضيفًا ان النقابة استدعت 6 اطباء متسببين في الحادث، وماحدث يندرج تحت تهمة البلطجة الإدارية، من تخويف واصابة المواطنين بالزعر.





واكد الأمين العام، انه سيتم صرف 50 الف جنيه من نقابة الأطباء، و50 الف جنيه اخري من اتحاد المهن الطبية.



