اتحاد السياحة الروسي: استئناف الرحلات سيكون ممكنا أواخر أبريل.. العدوى: يدفع بالمؤشر السياحى بأرقام قوية.. عثمان: القيادة الروسية تثق فى أمان مصر

اتحاد السياحة الروسي: استئناف الرحلات سيكون ممكنا في آخر أبريل



محمد عثمان: تصريحات اتحاد السياحة الروسى يؤكد ثقة القيادة الروسية فى أمان مصر



راندا العدوى: عودة الروس إلى مقاصدنا ستدفع بالمؤشر السياحى إلى أرقام قوية





استئناف رحلات الطيران الروسية إلى المقاصد السياحية المختلفة قرار طال انتظاره لمدة 5 سنوات، ينتظره الآلاف من السائحين الروس ومنظمى الرحلات "تور أوبريتو" من الجانب المصري والروسي للعودة إلى منتجعات مصر السياحية.





استمرار حظر الطيران الروسي إلى المقاصد السياحية لم يمنع السائح الروسي من قضاء إجازته فى مصر، لما تتمتع به من خدمات ومقاصد سياحية تلبى رغباته و تتناسب مع ميوله، وذلك عبر الاستعانة بالطيران إلى دول أخرى ثم التوجه إلى مصر.





وفى إطار العلاقات القوية التى تجمع مصر بالجانب الروسى على جميع أصعدة التعاون المشترك أطل علينا اتحاد السياحة الروسي، بإعلانه أن استئناف الرحلات بين روسيا والمنتجعات المصرية سيكون ممكنا في أواخر أبريل أو أوائل مايو.





ويرصد «صدى البلد» آراء ورؤى خبراء السياحة حول أهمية عودة الطيران الروسى إلى المنتجعات المصرية، وتأثير ذلك على المؤشر السياحى.





وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن ما صرح به اتحاد السياحة الروسي، عن استئناف الرحلات بين روسيا والمنتجعات المصرية سيكون ممكنا في أواخر أبريل أو أوائل مايو له العديد من الدلالات على ثقة القيادة الروسية فى أمان مصر التام.





وأكد محمد عثمان، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن سوق السياحة الروسية من الأسواق المهمة، والتى أثرت السياحة الترفيهية، مشيرا إلى أن عودة السياحة الروسية لها علامة تدل على الاستقرار الذى تشهده مصر.





وقالت الإعلامية والخبيرة السياحية الدكتورة راندا العدوى إن إعلان استئناف السياحة الروسية للمقاصد السياحية المصرية من قبل اتحاد السياحة الروسي بعد قرابة ثلاثة أشهر أمر يؤكد أمن وأمان المطارات المصرية.





وأشادت الدكتورة راندا العدوى، فى تصريح لـ«صدى البلد»، بقوة التأمين للمطارات المصرية بشهادة خبراء الأمن الدوليين، مشيرة إلى أن عودة الروس إلى مقاصدنا ستدفع بالمؤشر السياحى إلى أرقام قوية قد تتجاوز المحققة فى 2019 والمقدرة بـ 13 مليون سائح.



