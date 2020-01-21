محافظ سوهاج يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرستي طارق بن زياد الإعدادية، والحديثة الإعدادية بنات بمدينة سوهاج؛ للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب.





وحرص محافظ سوهاج على الاطمئنان من الطلاب على مستوى الامتحانات ومدى شمول الأسئلة للمناهج الدراسية المقررة؛ حيث أدى اليوم الطلاب الامتحانات في مادة "اللغة الإنجليزية".





وشدد "الفقي" على جميع المراقبين بضرورة توفير الهدوء اللازم داخل اللجان ليتمكن الطلاب من أداء الامتحان في جو مناسب، موجها باتخاذ الاستعدادات اللازمة لتوفير الرعاية الطبية للطلاب والمراقبين خلال فترة الامتحانات، تحسبا لأي ظرف طارئ.

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وتفقد المحافظ حالة النظافة العامة بمحيط المدارس، موجها برفع أية مخلفات أولا بأول، وإلزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم؛ لمنع أية ضوضاء وتوفير كافة سبل الراحة والمناخ المناسب للطلاب؛ لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

من جانبه أكد الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه تم تجهيز جميع اللجان بالمدارس المختلفة على مستوى المحافظة، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم؛ لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي أي شكاوى وحلها فورًا.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه يؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام 73075 طالبا وطالبة في 11 إدارة تعليمية بمحافظة سوهاج، بعدد 420 لجنة منها "182 لجنة بقطاع وسط سوهاج وتشمل مراكز (سوهاج،أخميم،ساقلتة، والمراغة ودار السلام)، و92 لجنة بقطاع شمال سوهاج بمراكز (طما، طهطا، وجهينة)، و 146 بقطاع الجنوب بمراكز( المنشاة وجرجا، والبلينا).