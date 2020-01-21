تدريبات إضافية لـ زيزو بمران الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تدريبات إضافية لأحمد سيد "زيزو" وأشرف بن شرقي ثنائي الفريق بالتسديد على المرمى بعد انتهاء المران.





وطلب كارتيرون من الثنائي الخضوع لتدريبات منفردة أشرف عليها بنفسه.





قاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات منفردة لطارق حامد وفرجاني ساسي ثنائي الفريق لزيادة المستوى البدني لهما.





وأدى الثنائي تدريبات تقوية أعقبها تدريبات تأهيلية لفك العضلات.





ويستعد الفريق لمواجهة مازيمبي الكونغولي في الجولة الخامسة لدوري المجموعات الإفريقي المقررة يوم الجمعة المقبل باستاد السلام.