AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

منعوه من الدخول.. 9 قتلى في حادث إلقاء رجل قنبلة على حفل زفاف سوداني

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:58 م
انفجار قنبلة في فرح
انفجار قنبلة في فرح سوداني
Advertisements
عزة عاطف

أسفر انفجار قنبلة في حفل زفاف سوداني اليوم، الثلاثاء، عن وقوع عدة ضحايا وعدد كبير من المصابين، والغريب أن السبب لم يكن بحجم الكارثة التي وقعت وراح ضحيتها الكثيرون.

ارتفع عدد ضحايا حفل الزفاف السوداني من 5 إلى 9 أشخاص مع إصابة حوالي 70 شخصًا، وذلك بعدما ألقى أحد الأشخاص قنبلة يدوية من نوع "قرنيت" على المعازيم والعروسين.

كان الجاني قد حاول دخول الفرح لكن منعه أصحاب المنزل المقام به الحفل، ووقعت بينهم مشادة وخلاف انتهى بإلقائه قنبلة على جميع الحضور.

وقع الحادث في حي الحاج أبو يوسف شرق الخرطوم، ومن المتوقع أن يزداد عدد الضحايا لأكثر من 9 خلال الساعات المقبلة وفقًا لـ"سكاي نيوز"، فيوجد عدد من الحالات الحرجة ضمن المصابين.

وانتشرت نداءات الاستغاثة في جميع أحياء مدينة الخرطوم فور وقوع الحادث من أجل التبرع بالدماء للمصابين، لإنقاذ ضحايا الحادث الأليم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع ضحايا حريق مصنع بالخرطوم إلى 23 قتيلا و130 مصابا

4 مصريين ضمن ضحايا حادث انفجار مصنع بـ السودان

سبب غريب.. شاهد أحد المعازيم يطلق النار على وجه راقصة في فرح هندي

قومي المرأة ينعي طبيبات المنيا

خلاف عائلي انتهى بإلقاء قنبلة على الحضور.. تفاصيل انفجار حفل زفاف السودان

مقتل 7 أشخاص وإصابة 70 إثر انفجار قنبلة في حفل زفاف بالخرطوم

ترشيحاتنا

الهلال السعودي يتفوق على ريال مدريد ويوفنتوس وبايرن ميونخ في التصنيف العالمي للأندية

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 21-1-2020

عامل ينقب عن الآثار تحت منزله فيعثر على معبد بطلمى

أوباميانج بديلا لـ سواريز في برشلونة

عن الشاحن والسخان.. مفاهيم خاطئة يصححها لك جهاز مرفق الكهرباء

الملعقة السحرية لخفض ضغط الدم لمريض السكر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منعوه من الدخول.. 9 قتلى في حادث إلقاء رجل قنبلة على حفل زفاف سوداني

بعد نتفه الحمام في بانيو الفندق.. هجوم شرس على أحد نجوم سناب شات

تويوتا كورولا toyota corolla 2020 تخفض سعرها 100 ألف جنيه