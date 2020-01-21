منعوه من الدخول.. 9 قتلى في حادث إلقاء رجل قنبلة على حفل زفاف سوداني

أسفر انفجار قنبلة في حفل زفاف سوداني اليوم، الثلاثاء، عن وقوع عدة ضحايا وعدد كبير من المصابين، والغريب أن السبب لم يكن بحجم الكارثة التي وقعت وراح ضحيتها الكثيرون.

ارتفع عدد ضحايا حفل الزفاف السوداني من 5 إلى 9 أشخاص مع إصابة حوالي 70 شخصًا، وذلك بعدما ألقى أحد الأشخاص قنبلة يدوية من نوع "قرنيت" على المعازيم والعروسين.

كان الجاني قد حاول دخول الفرح لكن منعه أصحاب المنزل المقام به الحفل، ووقعت بينهم مشادة وخلاف انتهى بإلقائه قنبلة على جميع الحضور.

وقع الحادث في حي الحاج أبو يوسف شرق الخرطوم، ومن المتوقع أن يزداد عدد الضحايا لأكثر من 9 خلال الساعات المقبلة وفقًا لـ"سكاي نيوز"، فيوجد عدد من الحالات الحرجة ضمن المصابين.

وانتشرت نداءات الاستغاثة في جميع أحياء مدينة الخرطوم فور وقوع الحادث من أجل التبرع بالدماء للمصابين، لإنقاذ ضحايا الحادث الأليم.