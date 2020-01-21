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رياضة

دورى أبطال أفريقيا.. استعدادات خاصة من كارتيرون لمواجهة مازيمبي

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:44 م
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
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منتصر الرفاعي - ملك موسي

بدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في تنفيذ خطة الاستعداد لمواجهة مازيمبي المقبلة بتنفيذ بعض التدريبات الفنية والخططية خلال التدريبات وعمل تقسيمة بين اللاعبين وقبل التقسيمة شرح المدرب للاعبين طريقة اللعب والدور المطلوب من كل لاعب.


وحرص كارتيرون على متابعة التدريبات وتصحيح الأخطاء أول بأول للوصول للشكل المطلوب من كل لاعب.


قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات ووضع مرمى أمام كل مجموعة للتسديد على الحراس الثلاثة  محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد ومحمد صبحي.


فيما أدى محمد ابو جبل تدريباته تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى.


ويستعد الفريق لمواجهة مازيمبي الجمعة المقبل بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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