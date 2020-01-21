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فن

Jumanji: The Next Level يحقق 712 مليون دولار حول العالم

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:05 م
Jumanji: The Next
Jumanji: The Next Leve
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شروق ابراهيم

حقق فيلم Jumanji: The Next Level إيرادات بلغت 712 مليون دولار أمريكي في جميع انحاء العالم بعد مرور أكثر من شهر على طرحه بالسينمات الأمريكية والعالمية.

حصد الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية إيرادات بلغت 273 مليون دولار أمريكي، وفي إفريقيا وآسيا وأوروبا وصلت ايراداته لـ 428 مليون دولار أمريكي.

                                           

وتدور أحداث فيلم Jumanji: The Next Level حول عودة العصابة ولكن اللعبة قد تغيرت عند عودتهم لإنقاذ أحدهم سيتعين على اللاعبين تحجيم أجزاء مجهولة من الصحاري الجافة إلى الجبال الثلجية للهروب من أخطر لعبة في العالم.

 فيلم Jumanji: The Next Level من إخراج جيك كاسدين ومن بطولة دوين جونسون وكيفن هارت وجاك بلاك وكارين جيلان ونيك جوناس وريس داربي وبوبي كانفال وتيم ماثيسون ومارين هينكل وكولن هانكسالفيلم من إخراج جيك كاسدين ومن بطولة دوين جونسون وكيفن هارت وجاك بلاك وكارين جيلان ونيك جوناس وريس داربي وبوبي كانفال وتيم ماثيسون ومارين هينكل وكولن هانكس.

وطرح الفيلم في دور العرض يوم 12 ديسمبر الماضي.

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