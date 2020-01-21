طريقة عمل سلطة البرغل.. اكتشفى فوائد تناوله

قدمت الشيف زينب مصطفى طريقة عمل سلطة البرغل بمذاق لا يقاوم، وتعرفى على فوائد تناول البرغل.
مقادير سلطة البرغل:
6 كوب برغل ناعم
5 كوب ماء دافئ
1 ملعقة كبيرة هريسة
1 ونصف ملعقة كبيرة صلصة طماطم
1 كوب بقدونس مفروم ناعم
1 كوب بصل أخضر مفروم
1 كوب أوراق نعناع طازجة مفرومة
نصف ثمرة خس مفرومة
ملح فلفل أسود
كمون ناعم
عصير ليمونة
نصف كوب دبس رمان
ربع كوب زيت زيتون
طريقة تحضير سلطة البرغل:
* يخلط البرغل مع الهريسة والصلصة والبقدونس والبصل الأخضر والنعناع والخس والكمون والملح والفلفل وعصير الليمون ودبس الرمان وزيت الزيتون على النار.
* يضاف الماء حسب الحاجة.
* يترك الخليط على النار حتى تمام النضج.
* تغرف السلطة وتقدم.
فوائد تناول البرغل
قدم الدكتور أحمد صبري، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، فوائد تناول البرغل وهى:
1- يعمل على تخفيض الوزن الزائد من الجسم.
2- يساعد على التقليل من مخاطر الإصابة من مرض السكري.
3- يعمل على الحفاظ على صحة القلب والوقاية من أمراضه.
4- يقلل من مستوى الالتهاب الموجود في الجسم.
5- يقوي المناعة ويزيد من نشاط وحيوية الجسم.
6- يقي من حصوات المرارة.
7- يساعد على تحسين عملية الهضم والقضاء على مشكلة الإمساك.
8- يقي من أمراض الحساسية لدى الأطفال.
9- يقي من سرطان القولون والثدي.