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مرأة

طريقة عمل سلطة البرغل.. اكتشفى فوائد تناوله

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 04:07 م
تعرف على طريقة عمل
تعرف على طريقة عمل سلطة البرغل وأكتشف فوائد تناوله
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أسماء عبد الحفيظ
قدمت الشيف زينب مصطفى طريقة عمل سلطة البرغل بمذاق لا يقاوم، وتعرفى على فوائد تناول البرغل.
 
مقادير سلطة البرغل:
6 كوب برغل ناعم 
5 كوب ماء دافئ
1 ملعقة كبيرة هريسة 
1 ونصف ملعقة كبيرة صلصة طماطم 
1 كوب بقدونس مفروم ناعم 
1 كوب بصل أخضر مفروم 
1 كوب أوراق نعناع طازجة مفرومة 
نصف ثمرة خس مفرومة
 ملح فلفل أسود 
كمون ناعم 
عصير ليمونة 
نصف كوب دبس رمان 
ربع كوب زيت زيتون 

طريقة تحضير سلطة البرغل:
* يخلط البرغل مع الهريسة والصلصة والبقدونس والبصل الأخضر والنعناع والخس والكمون والملح والفلفل وعصير الليمون ودبس الرمان وزيت الزيتون على النار.

* يضاف الماء حسب الحاجة.

* يترك الخليط على النار حتى تمام النضج.

* تغرف السلطة وتقدم.

فوائد تناول البرغل

قدم الدكتور أحمد صبري، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، فوائد تناول البرغل وهى:
1- يعمل على تخفيض الوزن الزائد من الجسم.
2- يساعد على التقليل من مخاطر الإصابة من مرض السكري.
3- يعمل على الحفاظ على صحة القلب والوقاية من أمراضه.
4- يقلل من مستوى الالتهاب الموجود في الجسم.
5- يقوي المناعة ويزيد من نشاط وحيوية الجسم.
6- يقي من حصوات المرارة.
7- يساعد على تحسين عملية الهضم والقضاء على مشكلة الإمساك.
8- يقي من أمراض الحساسية لدى الأطفال.
9- يقي من سرطان القولون والثدي.
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