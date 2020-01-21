طريقة عمل سلطة البرغل.. اكتشفى فوائد تناوله

قدمت الشيف زينب مصطفى طريقة عمل سلطة البرغل بمذاق لا يقاوم، وتعرفى على فوائد تناول البرغل .

مقادير سلطة البرغل:

6 كوب برغل ناعم

5 كوب ماء دافئ



1 ملعقة كبيرة هريسة

1 ونصف ملعقة كبيرة صلصة طماطم

1 كوب بقدونس مفروم ناعم

1 كوب بصل أخضر مفروم

1 كوب أوراق نعناع طازجة مفرومة

نصف ثمرة خس مفرومة

ملح فلفل أسود

كمون ناعم

عصير ليمونة

نصف كوب دبس رمان

ربع كوب زيت زيتون

طريقة تحضير سلطة البرغل:

* يخلط البرغل مع الهريسة والصلصة والبقدونس والبصل الأخضر والنعناع والخس والكمون والملح والفلفل وعصير الليمون ودبس الرمان وزيت الزيتون على النار.

* يضاف الماء حسب الحاجة.

* يترك الخليط على النار حتى تمام النضج.

* تغرف السلطة وتقدم.

فوائد تناول البرغل

قدم الدكتور أحمد صبري، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، فوائد تناول البرغل وهى:

1- يعمل على تخفيض الوزن الزائد من الجسم.

2- يساعد على التقليل من مخاطر الإصابة من مرض السكري.

3- يعمل على الحفاظ على صحة القلب والوقاية من أمراضه.

4- يقلل من مستوى الالتهاب الموجود في الجسم.

5- يقوي المناعة ويزيد من نشاط وحيوية الجسم.

6- يقي من حصوات المرارة.

7- يساعد على تحسين عملية الهضم والقضاء على مشكلة الإمساك.

8- يقي من أمراض الحساسية لدى الأطفال.