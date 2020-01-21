المسرح الشعرى فى صالون مصر المبدعة









ضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكرى الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر يقيم صالون مصر المبدعة امسية بعنوان المسرح الشعرى





تناقش الامسية نشأته وعناصره واهم رواده كما تستعرض نماذح من اشهر اعماله ويشارك فيها الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز ويقدمها الشاعر محمد بهجت ويصاحبها فقرات غنائية للمطربة انغام مصطفى وذلك فى السابعة مساء الاربعاء 22 يناير على المسرح الصغير .



