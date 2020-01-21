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ثقافة

المسرح الشعرى فى صالون مصر المبدعة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:10 م
صدى البلد
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طارق موسى


ضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكرى الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر يقيم صالون مصر المبدعة امسية بعنوان المسرح الشعرى 

تناقش الامسية  نشأته وعناصره واهم رواده كما تستعرض نماذح من اشهر اعماله ويشارك فيها الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز ويقدمها الشاعر محمد بهجت ويصاحبها فقرات غنائية للمطربة انغام مصطفى وذلك فى السابعة مساء الاربعاء 22 يناير على المسرح الصغير . 

يشار ان الأدب العربي عرف فن المسرح الشعرى في العصر الحديث بعد الاطلاع الوان الادب الغربي وتم اعتباره من انواع الشعر العربي ، نظمه لأول مرة خليل اليازجي سنة 1876 ويعد أحمد شوقي رائده وسار على دربه عزيز أباظة وآخرون ، وتطور المسرح الشعرى على أيدي شعراء الجيل التالي من أمثال صلاح عبد الصبور وعبد الرحمن الشرقاوي ومحمد علي الخفاجي وغيرهم .
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