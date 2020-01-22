AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مشاهير من بلدنا.. فاروق شوشة كرمه الدمايطة بإطلاق اسمه على أهم شوارعها

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:00 ص
الأديب فاروق محمد
الأديب فاروق محمد شوشة
Advertisements
زينب الزغبي
ارتبط اسمه في أذهان الدمايطة، بأنه مثقف وأديب دمياط وابنها الذى اعتاد زيارتها من الحين والاخر ،أنه الأديب فاروق محمد شوشة،ابن قرية الشعراء بمحافظة دمياط ولد في 9 يناير 1936 في دمياط.

"مشواره الأدبي"

حرص على حفظ القرآن، وأتم دراسته في دمياط وتخرج في كلية دار العلوم 1956، وفي كلية التربية جامعة عين شمس 1957. وعمل مدرسًا عام 1957، والتحق بالإذاعة المصرية عام 1958، وتدرج في وظائفها حتى أصبح رئيسًا لها عام 1994، أعير إلى الكويت من 1963 إلى عام 1964 خبيرًا ومدربًا بإذاعتها فرئيسًا للقسم الأدبي بها. وكذلك عمل أستاذًا للأدب العربي بالجامعة الأميركية بالقاهرة.

أهم برامجه الإذاعية لغتنا الجميلة، منذ عام 1967، والتلفزيونية: "أمسية ثقافية" منذ عام 1977. الأمين العام لمجمع اللغة العربية في مصر. رئيس لجنة النصوص بالإذاعة والتلفزيون المصري، وعضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين، ورئيس اتحاد كتاب مصر. شارك في مهرجانات الشعر العربية والدولية.

"دواوينه الشعرية"

 له العديد من الدواوين الشعرية وأهمها " إلى مسافرة،عام 1966. العيون المحترقة، عام 1972، لؤلؤة في القلب عام 1973. في انتظار ما لا يجيء، عام 1979. الدائرة المحكمة، عام 1983. الأعمال الشعرية، عام 1985، لغة من دم العاشقين، عام 1986. يقول الدم العربي، عام1988. عشرون قصيدة حب، 198عام . هئت لك، عام 1992. سيدة الماء،عام 1994. وقت لاقتناص الوقت، عام 1997.وهناك دواوينخاصة بالأطفال منها حبيبة والقمر، عام1998. ملك تبدأ خطواتها، عام 2002. حكاية الطائر الصغير، عام 2003. أغنية لمصرعام 2004. عام الأمير الباسم 2005.

"الجوائز التى حصل عليها"حصل على عدد من الجوائز الكبيرة منها:  جائزة الدولة في الشعر 1986 جائزة محمد حسن الفقي 1994 جائزة الدولة التقديرية في الآداب سنة 1997. جائزة كفافيس العالمية عام 1991 حاز على جائزة النيل من الدولة، وهي أعلى وسام يتم منحه للأدباء في مصر، وذلك عام 2016. 

"وفاته"
توفي في يوم الجمعة 13 محرم 1438 هـ الموافق 14 أكتوبر 2016، في شقته في الزمالك.

"تكريم دمياط له"

حيث حرصت محافظة دمياط على تكريم الأديب فاروق شوشة وتخليدا لذكراه أطلق اسمه على أحد الشوارع الهامة بمدينة دمياط ،تخليدا لذكراه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شخصيات وأعلام لها تاريخ .. عملاق الفكر العربي عباس العقاد بن أسوان ..علامة بارزة في الأدب العربى .. وإقامة مكتبة ومتحف باسمه يضم مقتنياته الشخصية.. صور

بعد تكريمه في مهرجان طنجة الدولي.. مسيرة الشاعر محمد الشهاوي من عين الحياة للأضواء

من المغرب .. فضاء زايد أول نص شعري يعبر الكون بكل لغات العالم

عظماء ومشاهير من بلدنا: عملاق الأدب العربي عباس محمود العقاد ابن أسوان.. خلد مسيرة مشرفة من العطاء في الأدب.. صور

مشاهير من بلدنا..محمد الشهاوي ابن كفر الشيخ "الناسك في محراب الشعر"

فن الواو لقاء أدبي بـ ثقافة أسيوط

ترشيحاتنا

شاهد.. احتفال ياسمين صبري بعيد ميلادها

هيئة الأرصاد: استقرار الطقس بداية من السبت المقبل.. فيديو

لقطات تقشعر لها الأبدان.. سيدة تضع نفسها أمام القطار

العرابي: مصر مارست أسلوباً دبلوماسياً في برلين وأكدت أن أردوغان داعم للإرهاب

اتحاد الكرة: يكشف موعد تطبيق تقنية الفار في الدوري الممتاز ..فيديو

جاءت من المجهول .. من هي زينة عكر أول وزيرة دفاع عربية ونائبة رئيس حكومة لبنان؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. الرصوصة.. سانت كاترين تعيش أجواء أوروبا

شاهد.. احتفال ياسمين صبري بعيد ميلادها

محمد إمام وأمينة خليل ونجوم الفن في العرض الخاص لفيلم لص بغداد ..صور