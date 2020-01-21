مصمم معارك عالمي يوضح تفاصيل بدايته وتحوله للسينما.. فيديو

قال أحمد كاظم مصمم المعارك العالمي: إن قرار الانضمام للحراسات الخاصة كان قراره في الأساس، وكان في ذلك الوقت يحترف هواية سباق السيارات.





وأضاف أحمد كاظم خلال حواره لـ برنامج "صباح الورد" الذي يذاع على شاشة "ten"، أنه كان يتوقع أن خبرته ستتوقف على مجال السيارات بخصوص مجال الحراسة، ولكنه تعلم الكثير من الاختصاصات في تلك الفترة خلال دراسته بالخارج.





وأشار أحمد كاظم مصمم المعارك العالمي، إلى أنه خاض الكثير من الاختبارات في مجال الحراسات للحصول على شهادة متخصصة في مجاله، وكل اختبار يختص في اختصاص معين.





وأوضح أحمد كاظم، أن من أهم أسباب حبه للمجال الذي دخل فيه هو أنه ابتداء من عمر صغير، موضحا أن شغل الحراسات بمثابة لايف ستايل يحكم من يعمل فيه.





وتابع أحمد كاظم، أن دخوله لمجال السينما كان بمحض الصدفة من خلال استشارات من بعض المخرجين، عن بعض المعارك والحركات الخاصة بالأعمال الفنية، موضحا أنه من هنا ابتدى تكوين فرقة حراسة للعمل في السينما.