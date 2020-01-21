بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلاد نبيلة عبيد بهذه الطريقة

جدير بالذكر أن نبيلة عبيد كشفت عن تعاقدها على عمل درامى جديد مع الفنانة نادية الجندى يعرض خلال شهر رمضان القادم، حيث تعد تلك المرة الأولى التى تشتركان فى عمل درامى، بعد ما كانتا تتنافسان على شباك الإيرادات طيلة مشوارها الفني.



