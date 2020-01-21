AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلاد نبيلة عبيد بهذه الطريقة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:38 م
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشرت الإعلامية بوسي شلبي مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" تحتفل بعيد ميلاد الفنانة نبيلة عبيد، حيث احتفلت بتورتة مميزة على شكل خرز أزرق.
وكتبت معلقة: "كل سنه وانت طيبه يا بلبل#نبيله عبيد ". 

جدير بالذكر أن نبيلة عبيد كشفت عن تعاقدها على عمل درامى جديد مع الفنانة نادية الجندى يعرض خلال شهر رمضان القادم، حيث تعد تلك المرة الأولى التى تشتركان فى عمل درامى، بعد ما كانتا تتنافسان على شباك الإيرادات طيلة مشوارها الفني.

والعمل سيقوم بإخراجه وائل إحسان ومن تأليف أمين جمال وابراهيم محسن واحمد ابو زيد والعمل مأخوذ من فورمات أجنبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليلي علوي تحتفل بعيد ميلاد هند صبري وتوجه لها رسالة

بوسى شلبى تحتفل بعيد ميلاد ماجدة زكي.. شاهد

نبيلة عبيد تكشف تفاصيل مسلسلها مع نادية الجندى فى رمضان 2020

انهيار هناء الشوربجى فى عزاء زوجها.. صابرين تكشف حقيقة إساءتها للحجاب.. نبيلة عبيد تكشف تفاصيل مسلسلها مع نادية الجندي

أرامل ومطلقات فى منزل واحد.. معلومات عن النسخة الأمريكية لمسلسل نادية الجندى ونبيلة عبيد

نساء من ذهب.. 2020 تعيد النجمات الغائبات للدراما التليفزيونية

ترشيحاتنا

شيماء وإبراهيم.. قصة الزوجة اللعوب وعشيقها على فراش الزوجية بالمعصرة

كأس العالم 2022.. 9 منتخبات كبرى خارج حسابات مصر بالتصفيات الأفريقية

140 يومًا من الصبر.. رسالة رينيه فايلر تجبر سيد عبد الحفيظ على التخلص من صالح جمعة خلال ساعات

سقوط المتهم قبل دفن الجثة.. تاجر خضراوات يقتل زوجته بـ كوريك فى قنا

الملعقة السحرية لخفض ضغط الدم لمريض السكر

مأجورو الإخوان يفشلون في الحشد بـ لندن ويلقون متعلقاتهم بجوار صناديق القمامة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انخفاص سعر شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2020 لجميع الفئات 20 ألف جنيه .. صور

منعوه من الدخول.. 9 قتلى في حادث إلقاء رجل قنبلة على حفل زفاف سوداني

بعد نتفه الحمام في بانيو الفندق.. هجوم شرس على أحد نجوم سناب شات