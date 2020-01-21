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شاهد.. لحظة مغادرة الرئيس مقر الحكومة البريطانية عقب الاجتماع مع جونسون

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:42 م
الرئيثس السيسي يغادر
الرئيثس السيسي يغادر مقر مجلس الوزراء البريطاني عقب الاجتماع
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فرح علاء الخولي
غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي مقر مجلس الوزراء البريطاني عقب الاجتماع مع رئيس الوزراء بوريس جونسون. 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك أمس فى القمة البريطانية الافريقية 2020، مؤكدا، أن القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار 2020 تمثل إضافة جديدة إلى العمل الدولى فى تحقيق طموحات القارة الأفريقية للتنمية على مختلف الأصعدة.

وأعرب الرئيس السيسي خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للقمة البريطانية الأفريقية للاستثمار 2020 عن تقديره للمملكة المتحدة فى دعم المساعي الأفريقية نحو تحقيق الأهداف التنموية وفق ما تم الاتفاق عليه أفريقيا فى أجندة التنمية 2063، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، استنادا إلى مبدأ المصالح المتبادلة والمشتركة.

وأضاف أن العالم يشهد أوضاعا دولية تتسم بالاضطراب وعدم الاستقرار وتزايد وتيرة الصراعات المسلحة، وانتشار ظاهرة الإرهاب وتداعياتها على القارة الأفريقية والأوروبية، واستمرار منطق القوة فى العلاقات الدولية، وكذلك تصاعد القلق من الهجرة غير الشرعية فى محيطنا الإقليمي، فضلا عن تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية بما يؤثر على جهود التنمية المستدامة الشاملة والمنشودة.

وقال: «إنه رغم ضخامة التحديات التى تواجه العالم وتشابك آثارها على القارة الأفريقية، بما يتعارض مع تهيئة المناخ الملائم، لتحقيق التنمية بكل أبعادها وعلى رأسها اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو موضوع قمتنا اليوم، فالقارة الأفريقية شهدت عاما حافلا من الجهود المتمثلة فى الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي الأفريقى».

وأشار إلى أن هناك فرصا واعدة ومتنوعة أمام شركاء القارة على مستوى العالم، تجعل من أفريقيا أحد أهم المقاصد أمام مؤسسات الأعمال الدولية ذات الأهمية، مثل تلك المتواجدة هنا فى المملكة المتحدة، ومن هذا المنطلق فإن دول القارة الإفريقية تؤكد انفتاحها التام على بريطانيا وكافة الشركاء.

وأوضح الرئيس أهمية مشروعات برنامج البنية التحتية بالاتحاد الإفريقي وبينها محور القاهرة كيب تاون، لربط شمال القارة بجنوبها، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات الطرق والربط عبر خطوط السكك الحديدة، مع تفعيل جميع المراحل التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة القارية بما يسهم فى تعزيز التجارة البينية وزيادة تنافسية القارة على الصعيد الدولى.

وشدد على ضرورة إقامة سوق إفريقى جاذب للاستثمار الأجنبى، بالإضافة للدور المهم للقطاع الخاص المحلى فى تعزيز الجهود الوطنية للدول الإفريقية لتحقيق التنمية، متابعا: «بالتالى فإن تدشين شراكات بين القطاع الخاص الأجنبى والإفريقى يعد جزءا لا يتجزأ من استراتيجيتنا الوطنية.

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