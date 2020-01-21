انطلاق المحطة الثانية من المبادرة الرئاسية مراكب النجاة.. تستهدف 11 محافظة الأكثر تصديرا لظاهرة الهجرة غير الشرعية.. والقوى العاملة: 9100 فرصة تبحث عن الراغبين في العمل برواتب تصل إلى 3500 جنيه

وقد شهد الوزراء اللقاء الجماهيري الذي نظمه المجلس القومي للمرأة، وضم عددا كبيرا من سيدات المحافظة، فضلا عن لقاء مع طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي في مكتبة مصر العامة بدمنهور، واختتم بلقاء جماهيري مع عدد كبير من شباب المحافظة نظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.





كما قام الوزراء بتفقد ورش مركز تدريب مهني حوش عيسى التابع لمديرية القوي العاملة بالبحيرة.





وفي مستهل كلمته، قدم وزير القوى العاملة محمد سعفان خالص الشكر وعظيم التقدير إلى القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة "مراكب النجاة"، التي تؤكد اهتمامه بالشباب المصري، وتعبر عن استراتيجية مصر الشاملة لمواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، خاصة أن الملفين مرتبطان ببعضهما.

وأعرب عن سعادته بتواجده بالبحيرة، مقدما الشكر للمحافظ لعلي استضافته الكريمة، مؤكدا ضرورة العمل معًا بروح التعاون وإتاحة البيئة الداعمة لتحفيز الشباب على العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وخفض معدل البطالة، وتحقيق مستقبل أفضل لهم يقوم على الابتكار والمعرفة، والنجاح في تحقيق الرخاء، والحفاظ على كرامة الإنسان.

وقال وزير القوى العاملة إن ظاهرة الهجرة معقدة وعابرة للحدود، وإن مصر حريصة على التعامل مع الهجرة غير الشرعية من منظور شامل يتضمن معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع المواطنين للهجرة دون التركيز على الحلول الأمنية، وقد ظهر ذلك في نجاح مصر في وقف تدفقات الهجرة إلى أوروبا وإحكام عمليات ضبط الحدود، ووضع إطار تشريعي وطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، مما أسفر عن عدم خروج أي قوارب غير شرعية من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016، إلا أنه يجب أيضا الأخذ في الاعتبار أن تلك النجاحات لن تستمر طويلا، إلا بتوظيف جهود وإمكانات مؤسسات الدولة لخلق فرص عمل بتقديم التدريب والدعم للشباب في مختلف المجالات، للاستفادة من طاقاتهم في بناء الوطن.

وأضاف: "من هذا المنطلق، وفي إطار تحقيق التنمية المستدامة 2030، تقوم وزارة القوى العاملة بالعمل على تطوير 38 مركزا ثابتا تابعا لها بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، حيث نجحت في إعادة تأهيل 7 مراكز للتدريب المهني في عام 2019، حيث تم تجهيزات ورش المراكز بمحافظات أسوان، والسويس، وسوهاج، والدقهلية، وأسيوط، والمنوفية ، والقليوبية، فضلا عن انتهاء جميع أعمال التطوير في مركز تدريب مهني شهداء "الكتيبة 103 صاعقة" في حي الشرابية بالقاهرة، حيث يتم افتتاحه خلال أيام، بالإضافة إلى مركز تدريب مهني حوش عيسى بالبحيرة الذي سنقوم بتفقده اليوم".

وتابع: "هذا المركز يضم 6 ورش للتفصيل والخياطة، وصيانة المحمول والدش، وصيانة الحاسب الآلي، والتطريز الآلي، والتبريد والتكييف، وصيانة الأجهزة المنزلية، وقد تم في هذه الورش تنفيذ 13 دورة تدريبية بإجمالي 152 متدربا علي هذه المهن خلال العام المالي المنتهي، فضلا عن ورشتين تحت التجهيز، الأولى للطاقة الشمسية، والثانية معمل للغات، بالإضافة إلى ورشة الحاسب الآلي التي قامت منظمة الهجرة الدولية بتجهيزها على مستوى عالٍ لتستقبل شبابا مصريا للتأهيل والتدريب والإعداد ليكون قادرا على العمل بمصر والخارج للمضي قدما نحو الحد من الهجرة غير الشرعية، وهنا أقدم شكري وإشادتي بهذا العمل والتعاون المثمر والثقة المتبادلة بيننا وبين منظمة الهجرة الدولية".

وأوضح أنه في هذا الإطار -أيضا- قامت وزارة القوى العاملة بإحياء منظومة وحدات التدريب المتنقلة التي أهملت منذ تسعينيات القرن الماضي، وجاءت عملية التطوير والتحديث كإعادة صياغة لها كي نصل لكل راغب في التدريب في محل إقامته من خلال 13 وحدة تدريب مهني متنقلة، تم إطلاق 8 وحدات منها لتجوب قرى ونجوع الـ8 محافظات الأكثر احتياجا في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي لدعم هذه الأسر، وذلك من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهني على مهن التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية، وسيتم قريبا إطلاق خمس وحدات تدريب متنقلة من أجل زيادة عدد الوحدات إلي 13 وحدة تصل إلى القرى والنجوع المختلفة.

وقال إنه في إطار جهود الوزارة في توفير فرص عمل للشباب، وفرت مديرية القوى العاملة بالبحيرة حاليا 9100 فرصة عمل لجميع المؤهلات تتراوح الرواتب بها بين 1660 و3500 جنيه كل حسب تخصصه، وذلك من خلال 71 شركة قطاع خاص، وعلى كل راغب في العمل التوجه إلى المديرية لشغل هذه الفرص.

وأضاف أن مشروع "بدائل الحياة الإيجابية للشباب المعرض لخطر الهجرة غير النظامية" بالتعاون مع المنظمة يعد نواة أساسية لخطة الوزارة لتطوير مراكز التدريب المهني بالعديد من المحافظات، حيث قام المشروع بتطوير مركز تدريب مهني حوش عيسى بالبحيرة، بالإضافة إلى بناء القدرات المؤسسية للموارد البشرية المعنية بمنظومة التدريب المهني بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة، كما يهتم المشروع بتطوير مناهج التدريب المهني وتحسين القدرة على قياس مستوى المهارات طبقاُ للمعايير الدولية.

وفي ختام كلمته، قدم "سعفان" الشكر لمسئولى المنظمة الدولية للهجرة وعلى رأسهم مدير عام المنظمة، ومدير مكتب المنظمة بالقاهرة، وفريق العمل بالمكتب، والشكر موصول كذلك للمهندس خالد المغربي، وفريق العمل من شركة Professionals وما قام به من مجهودات في تطوير المركز، ولا ننسى المهندس محمد سويدان "رحمه الله" الذي كان من المشرفين على تنفيذ المشروع والذي ترك بصمة في أعمال تطوير المركز.