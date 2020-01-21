صحة القليوبية تكشف حقيقة توريد وجبات لمستشفيات مغلقة بـ27 مليون جنيه

نفت مديرية الشئون الصحية بمحافظة بالقليوبية ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن تعاقد المديرية على توريد أغذية إلى مستشفيات مغلقة ومهجورة بقيمة 27 مليون جنيه.





وأكدت المديرية فى بيان لها أن ما نشر غير حقيقي حيث يتم حصر مستشفيات التكامل التي من الممكن إضافة خدمات علاجية لها في العام المالي اللاحق، وذلك نظرا لاستحداث خدمات علاجية في العام المالي الجديد كمستشفى سندبيس التكاملي ولهذا تم حصر هذه المستشفيات لأنه من المقرر عمل مجموعة حضانات فيها خلال العام المقبل.





وتابعت أنه في حالة عدم إدراجها ضمن بنود العقد وتم إنشاء مجموعة حضانات فيها، فإن المورد سيرفض فيما بعد توريد أغذية إليها، وبالتالي يتم وضعها في بنود العقد .





وأوضح الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن عملية التوريد تتم طبقا للقوانيين المنظمة واللائحة التنفيذية، ويتم إجراء المناقصة والإسناد بالأمر المباشر كما هو منصوص عليه قانونا، ويتم محاسبة المتعهد علي ما يتم توريده فعليا حسب التفريدات والمطالبات الواردة من المستشفيات والوحدات بغض النظر عن المكتوب بالعقد مشيرا إلى أنه يتم إدراج مستشفيات التكامل بالمحافظة والتي يبلغ عددها 7 مستشفيات ضمن الحصر تحسبا لاستحداث خدمات علاجية بها خلال الفترة المقبلة ويتم إلزام المتعهد بالتوريد لها في حالة استحداث تلك الخدمات .

وأضاف الطباخ أن قيمة العقد الموقع بين مديرية الصحة بالقليوبية والشركة الموردة لتلك الوجبات تم توقيعه بمبلغ 27 مليون جنيه وتلك العقود غير ملزمة بمعني أنها تتعرض للزيادة أو النقصان حسب عدد الحالات وهو أمر لا يمكن حسابه بالأرقام وفي النهاية يكون المبلغ المصروف هو ثمن ما يتم توريده بالفعل.





يذكر أن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد قرر إحالة واقعة توريد أغذية لمستشفيات مغلقة ومهجورة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة لكشف ملابسات الواقعة ومدى صحتها.





وأضاف الهجان أنه في حال ثبوت الواقعة سيتم إحالتهما فورا إلى النيابة العامة مؤكدا على أنه لا تستر على أي فساد داخل أي مؤسسة بالمحافظة وسيتم الضرب بيد من حديد على الفاسدين، موضحا أنه فور صدور نتيجة التحقيق سيتم إعلانها للرأي العام.

كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قد تداولوا منشورات تتهم فيها مديرية الصحة بالقليوبية بالتعاقد على توريد أغذية لمستشفيات مغلقة ومهجورة بقيمة 27 مليون جنيه متهمين مديرية الصحة بالفساد الإداري.