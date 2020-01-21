عوامل وراثية وبيئية.. أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بـ اللوكيميا

كشفت الفنانة يسرا عن حقيقة تعرضها للإصابة بمرض سرطان الدم، مؤكدة أنها مرت بأصعب لحظات حياتها، التي عاشتها خاصة فى فترة توهجها وتألقها الفني، ونقدم فيما يلي أبرز المعلومات عن سرطان الدم، أو ما يعرف طبيا بمرض اللوكيميا.

يعد سرطان الدم أو اللوكيميا هو سرطان الأنسجة التي تشكل الدم في الجسم، بما في ذلكَ نخاع العظم والجهاز اللمفي، ويوجد العديد من أنواع سرطان الدم، حيث أن بعض أشكال سرطان الدم شيوعا تظهر عند الأطفال، والأنواع الأخرى غالبا ما تصيب الكبار، ويوضح بعض العلماء أنه ربما يحدث نتيجة تركيبة من العوامل الوراثية والبيئية.

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يتضمن سرطان الدم زيادة عدد كرات الدم البيضاء، حيث إن كريات الدم البيضاء لديكَ هي محارب فعال للعدوى، ولكن عندما تكون موجودة بنسبتها الطبيعية، وتنقسم بطريقة منظمة، حسب احتياج جسمكَ، وفقا لما ذكر في صحيفة "مايو كلينك" الطبية.





لم يفهم العلماء الأسباب الدقيقة وراء الإصابة بـ سرطان الدم، ويبدو أنه يحدث نتيجة تركيبة من العوامل الوراثية والبيئية، حيث يُعتقد أن اللوكيميا تحدُث عندما تكتسب بعض خلايا الدم طفرات في الحمض النووي الخاص بها، مما يتسبب في تغييرات أخرى في الخلايا لم تُفهَم بشكل كامل حتى الآن ويمكن أن تساهم في الإصابة بسرطان الدم.



