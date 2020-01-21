و ذكرت وكالة الأنباء البحرينية اليوم /الثلاثاء / أن ذلك جاء خلال لقاء الشيخة هلا ، السفير المصري لدى البحرين ، ياسر شعبان .

وتبادل الطرفان - خلال اللقاء - وجهات النظر حول أوجه التعاون المشتركة بين البلدين فيما يخص العمل الثقافي والفني والتراثي، بما يسهم في تعزيز النهوض بالسياحة الثقافية بين البلدين.

وأطلعت رئيسة الهيئة ، السفير المصري على مستجدات برامج وأنشطة "هيئة البحرين للثقافة والآثار" .

ومن جانبه أثنى السفير شعبان على جهود الهيئة ، وما تقدمه إدارة الثقافة في البحرين من نشاط يرقى ب"الحراك الحضاري " في البحرين ، ويعزز الروابط بين شعب البحرين ، والشعوب العربية .

