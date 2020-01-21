حوادث اليوم.. غنام يقتل شخصا بالدقهلية لعتابه على مرور الماشية من أمام منزله.. وطالب العدوة ينهي حياته بعد رفض والده سفره لـ ليبيا

- سقوط المتهم قبل دفن الجثة.. تاجر خضراوات يقتل زوجته بـ كوريك فى قنا

- سقط عليه سلك كهربائي.. مصرع مزارع أثناء ري أرضه الزراعية بسوهاج





استقبل مستشفي أخميم المركزي بسوهاج، مزارعا جثة هامدة إثر سقوط سلك كهربائي مار فوق أرضه الزراعية اثناء قيامه بعملية الري.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي أخميم المركزي، بوصول "علي.م.ا.ث"50 عاما مزارع ويقيم بناحية الأحايوه شرق دائرة المركز "جثة هامدة" إدعاء صعق كهربائي.









وبسؤال شقيقه "سيد.م.أ" 41 عاما مزارع ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام شقيقه بري أرضه الزراعية سقط عليه أحد الأسلاك الكهربائية المارة أعلي الأرض مما نتج عنه صعقه ووفاته، ونفي الشبهة الجنائية.









ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة "صدمة عصبية" نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.









كما من أجل أن يملك نقودا ويستطيع أن ينفق على نفسه وعلى أشقائه ومساعدة والده في الإنفاق على متطلبات الأسرة، فكر محمد الطالب بالمرحلة الثانوية الصناعية في السفر إلى دولة ليبيا، ولكن والده رفض الفكرة بسبب الأوضاع الأمنية في ليبيا وخوفا على حياته إلا أن محمد أصر على فكرته وعندما تيقن أنه لن يستطيع السفر لتحقيق رغبته قرر أن ينهى حياته منتحرا فعد العدة بداخل حجرته ونفذ فكرته.









ترجع أحداث الواقعة، إلى تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا ، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائى بالمديرية بورود بلاغ من العقيد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية بمصرع طالب بالثانوية الصناعية.





وتبين من تحريات البحث الجنائي التي أجراها الرائد محمد صلاح رئيس مباحث مركز العدوة، أن طالب بالصف الثاني يدعى محمد .ع 16 سنة أنهي حياته منتحرا حيث قام بشنق نفسه داخل حجرته بالمنزل بسبب تشاجره مع والده لرغبته في السفر إلى ليبيا وإصرار والده علي الرفض خوفًا علي حياته، وبسؤال أسرتة أكدوا ما جاء بالفحص وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.









فيما نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة مقتل ربة منزل بقنا وضبط مرتكب الواقعة.





البداية عندما تلقى مركز شرطة دشنا بمديرية أمن قنا، بلاغا بقيام بعض أهالى إحدى القرى دائرة المركز بأداء صلاة الجنازة على إحدى السيدات بمسجد كائن بذات القرية دون استخراج تصريح دفنها.









وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفاة ربة منزل، مقيمة بذات القرية، وأصل إقامتها الجيزة، وعدم وجود تصريح دفن لها.





وبسؤال زوجها، تاجر خضراوات، مقيم بذات القرية، قرر بسقوط زوجته من الطابق الثانى بمسكنهما ووفاتها، ونفى الشبهة الجنائية.





وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود كدمات وجروح متفرقة بالجسم.





تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، أسفرت جهوده عن وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وأن وراء إرتكاب الواقعة زوج المجنى عليها.





عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة، حيث حدثت مشادة كلامية بينهما لخلافات أسرية قام على أثرها بالتعدى عليها بالضرب باستخدام آلة حديدية "كوريك"، مُحدثًا إصابتها التى أودت بحياتها، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.









وفى سياق متصل لقى شخص مصرعه على أيدى غنام في إحدى قرى الدقهلية وذلك عقب حدوث مشاجرة بينهما عتاب المجني عليه للجاني لمرور أغنامه أمام منزله وتخوف أطفاله منهم.





وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بمصرع العدوى محمد العدوى 37 مقيم كفر بداوى القديم عاما على ايدى حسن .م م 21 عاما غنام.





وبسؤال شقيق المجنى عليه ويدعى محمد ٥٤ عاما اكد على ان الجانى تعمد استفزاز شقيقه حين طالبه بعدم وقوف الاغنام امام منزله لتخوف اطفاله من أصواتها قائلا له: "عيالي بيخافوا منها" ونشبت بينهما مشاجرة كبرى قام على اثرها بطعنه بمطواه بالصدر ولفظ انفاسه داخل مستشفى المنصورة الجديد وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.



