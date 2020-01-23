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فيديو جراف

فيديوجراف.. الملوك تموت جوعا.. وحملة على السوشيال ميديا لـ إنقاذهم

الخميس 23/يناير/2020 - 08:20 م
صدى البلد
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فيديوجراف

نشر الناشط السوداني عثمان صالح صورًا للحيوانات في حالة مزرية أثناء جولة قام بها في الحديقة، وقال إنه صُدم بوجود 5 أسود عبارة عن جِلد على عظم، مشيرًا إلى أن أحدهم على وشك الموت بسبب الجوع والإهمال، ثم بعث برسالة لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك تستعجله وترجوه التدخل لإنقاذها.


وحصدت تغريدة صالح آلاف التفاعلات من الإعجاب والمشاركة والتعليق، وقد تحولت بعدها إلى قضية رأي عام، وأصبحت حديث السودانيين لساعات، ثم انتشرت عربيًا وعالميًا، وسلطت الصحف العالمية الضوء على أزمة الأسود التي تأثرت أيضًا بالظروف الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

 

ولمزيد من التفاصيل حول الأسود فى السودان تابعوا الفيديوجراف التالى.

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