وزير القوى العاملة: منذ 40 شهرا لم يخرج أي قارب هجرة غير شرعية من مصر

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اهتمام الدولة الكبير بشبابنا واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشباب المصري من خلال استراتيجية الدولة في مواجهة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أننا "نعمل جميعًا بروح التعاون وإتاحة البيئة اللازمة لتشجيع الشباب على العمل الحر وخفض البطالة وتحقيق مستقبل أفضل لشبابنا"، مشيرًا إلى أن الهجرة غير الشرعية تعد ظاهرة معقدة ومصر تتعامل معها من منظور شامل لمعالجة كافة الأسباب التي تدفع إلى الهجرة.





جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات مبادرة مراكب النجاة الرئاسية بمحافظة البحيرة ولقاء المرأة المصرية، والذي أقيم بمجمع دمنهور الثقافى بحضور اللواء هشام آمنة المحافظ والسفيرة نبيلة مكرم – وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتورة نيفين القباج - وزيرة التضامن الاجتماعي و الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة و لوران دي بويك – رئيس مكتب منظمة الهجرة الدولية بالقاهرة التابعة للأمم المتحدة





وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه منذ سبتمبر 2016م لم يخرج أي قارب هجرة غير شرعية من مصر وذلك النجاح يحتاج إلي مزيد من الجهد وتقديم كافة الدعم للشباب من أجل بناء الوطن وأن وزارة القوى العاملة تعمل علي تطوير 38 مركز تدريب ثابت تابع للوزارة بجميع محافظات الجمهورية مشيرا إلىتأهيل 7 مراكز للتدريب المهني عام 2019م ،و13 وحدة متنقلة للتدريب داخل القري لوصول خدمة التدريب والتأهيل داخل تلك القرى والنجوع حيث يتم تخصيص إحدي تلك الوحدات التدريبية المتنقلة لمحافظة البحيرة.



