AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وزير القوى العاملة: منذ 40 شهرا لم يخرج أي قارب هجرة غير شرعية من مصر

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:50 م
صدى البلد
Advertisements
جمالات الدمنهوري
أكد  محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اهتمام الدولة الكبير بشبابنا واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشباب المصري من خلال استراتيجية الدولة في مواجهة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أننا "نعمل جميعًا بروح التعاون وإتاحة البيئة اللازمة لتشجيع الشباب على العمل الحر وخفض البطالة وتحقيق مستقبل أفضل لشبابنا"، مشيرًا إلى أن الهجرة غير الشرعية تعد ظاهرة معقدة ومصر تتعامل معها من منظور شامل لمعالجة كافة الأسباب التي تدفع إلى الهجرة.

جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات مبادرة مراكب النجاة الرئاسية بمحافظة البحيرة ولقاء المرأة المصرية، والذي أقيم بمجمع دمنهور الثقافى بحضور اللواء هشام آمنة المحافظ والسفيرة نبيلة مكرم – وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتورة نيفين القباج - وزيرة التضامن الاجتماعي و الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة و لوران دي بويك – رئيس مكتب منظمة الهجرة الدولية بالقاهرة التابعة للأمم المتحدة

وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه منذ سبتمبر 2016م لم يخرج أي قارب هجرة غير شرعية من مصر  وذلك النجاح يحتاج إلي مزيد من الجهد وتقديم كافة الدعم للشباب من أجل بناء الوطن وأن وزارة القوى العاملة تعمل علي تطوير 38 مركز تدريب ثابت تابع للوزارة بجميع محافظات الجمهورية مشيرا إلىتأهيل 7 مراكز للتدريب المهني عام 2019م ،و13 وحدة متنقلة للتدريب داخل القري لوصول خدمة التدريب والتأهيل داخل تلك القرى والنجوع حيث يتم تخصيص إحدي تلك الوحدات التدريبية المتنقلة لمحافظة البحيرة.

ولفت وزير القوى العاملة إلى دور مركز التدريب المهني بحوش عيسى والذي يقوم بتدريب الشباب علي التخصصات المختلفة بالإضافة إلي معمل للغات والحاسب الآلي الذي تم تجهيزه بالتعاون والتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية.
وزير القوى العاملة: منذ 40 شهرا لم يخرج أي قارب هجرة غير شرعية من مصر
وزير القوى العاملة: منذ 40 شهرا لم يخرج أي قارب هجرة غير شرعية من مصر
وزير القوى العاملة: منذ 40 شهرا لم يخرج أي قارب هجرة غير شرعية من مصر
وزير القوى العاملة: منذ 40 شهرا لم يخرج أي قارب هجرة غير شرعية من مصر
وزير القوى العاملة: منذ 40 شهرا لم يخرج أي قارب هجرة غير شرعية من مصر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعفان يبحث مع وزير العمل الأنجولي للاستفادة من المراكز التدريبية المصرية

محافظ البحيرة يستقبل سعفان لتوقيع 36 اتفاقية وافتتاح ملتقى تشغيل يوفر 8500 فرصة عمل

سعفان يلتقي مدير منظمة الهجرة الدولية لدعم وتفعيل التعاون الفني

3 وزراء يزورون البحيرة تفعيلا لمبادرة مراكب النجاة الرئاسية غدا

اليوم.. نيفين القباج تزور محافظة البحيرة ضمن فعاليات مبادرة مراكب النجاة

في المحطة الثانية لـ مراكب النجاة.. محافظ البحيرة يستقبل وزراء الهجرة والقوى العاملة والتضامن

ترشيحاتنا

للأكيلة فقط.. سندوتش المكرونة بـ2 جنيه فقط.. فيديو

أفضل هواتف ذكية في البطارية لـ 2020.. تعرف على مواصفاتها وأسعارها

شفاه الله .. ليلى عبد المجيد تعلق على فيديو الفنان يوسف فوزي

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 21-1-2020

الملعقة السحرية لخفض ضغط الدم لمريض السكر

هبوط الدولار فى 8 بنوك..اعرف سعره الآن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة علمية.. درجة حرارة أجسادنا ليست 37

خلال جولته الانتخابية.. استقبال حافل لـ «أبو العينين» من أهالى البكباشى

اسكودا تطرح اوكتافيا 2020 ambition plus في مصر.. اعرف السعر والمواصفات.. فيديو