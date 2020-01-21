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مرأة

#مزايا_الست_المصرية.. ماذا قال رواد تويتر عن المرأة في مصر؟

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:42 م
مزايا الست المصرية
مزايا الست المصرية
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حياة عبد العزيز

عرف عن المرأة المصرية أنها تتمتع بالكثير من المزايا التي تتعلق بالطباع أو الشخصية، كما أن لها مواقف عديدة لا يمكن غفلها سواء حياتها مع زوجها، أو المشاركة الاجتماعية والسياسية.


وأجريت العديد من الدراسات عن طبيعة المرأة في مصر، وأثبتت أنه بالرغم من أنها تتمتع بالعديد من المزايا ومنها أنها تساعد في التخفيف من ضغوطات الحياة، وتحمل الصعوبات، والقدرة على العمل، إلا أن لها سلبيات أيضًا ومنها الشك ومراقبة الزوج طيلة الوقت، وبأي حال من الأحوال لا يمكن الاستغناء عن المرأة المصرية عن وجودها في  الحياة.


وفي هذا السياق، دشن رواد موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" هاشتاج #مزايا_الست_المصرية ، صباح اليوم، وشارك فيه العديد من نشطاء موقع التدوينات القصيرة بآرائهم حول #مزايا_الست_المصرية، وحملت المشاركات أكثر من رأي، فهناك من اتفق على أن المرأة المصرية لها مزايا عديدة، بينما رأى آخرين أن الست المصرية لها سلبيات عديدة.


وغردت فتاة تدعى دارين عثمان، عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "مزايا الست المصرية"، بكوميك ساخر بصورة بالكلب الشهير معلقةً عليها "فرفوشة يا باشا".

 

بينما غرد حساب "صاحبة العصمة" قائلا: "هو حد بيتحمل الهم والغم والعيال والشغل والبيت وصاحب البيت ومع ذلك فرفوشه في نفسها".


 

كما اتفق عدد من الحسابات الشخصية لعدد من الأشخاص بالمشاركة في هاشتاج مزايا الست المصرية، بالكوميك الشهير للفنان محمد هنيدي "اقولكم ايه ولا ايه دي مفيهاش ميزة".

 

وجاء تعليق عمرو علي الذي شارك في هاشتاج مزايا الست المصرية قائلًا: " الست المصرية هي حياتنا وسندنا وقوتنا لمواجهة الحياة اليومية ... الحنان والامان والراحة والاحتواء .... من غيرها ولا نسوي الام والاخت والزوجة والبنت".


حيث اتفق العديد من المغردين بالهاشتاج الذي دُشن صباح اليوم أن المرأة وجودها داخل المطبخ فقط، وعلق الآخر أنهم يمتازون بالنكد".


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