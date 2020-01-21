مزايا_الست_المصرية.. ماذا قال رواد تويتر عن المرأة في مصر؟

عرف عن المرأة المصرية أنها تتمتع بالكثير من المزايا التي تتعلق بالطباع أو الشخصية، كما أن لها مواقف عديدة لا يمكن غفلها سواء حياتها مع زوجها، أو المشاركة الاجتماعية والسياسية.
وأجريت العديد من الدراسات عن طبيعة المرأة في مصر، وأثبتت أنه بالرغم من أنها تتمتع بالعديد من المزايا ومنها أنها تساعد في التخفيف من ضغوطات الحياة، وتحمل الصعوبات، والقدرة على العمل، إلا أن لها سلبيات أيضًا ومنها الشك ومراقبة الزوج طيلة الوقت، وبأي حال من الأحوال لا يمكن الاستغناء عن المرأة المصرية عن وجودها في الحياة.
وفي هذا السياق، دشن رواد موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" هاشتاج #مزايا_الست_المصرية ، صباح اليوم، وشارك فيه العديد من نشطاء موقع التدوينات القصيرة بآرائهم حول #مزايا_الست_المصرية، وحملت المشاركات أكثر من رأي، فهناك من اتفق على أن المرأة المصرية لها مزايا عديدة، بينما رأى آخرين أن الست المصرية لها سلبيات عديدة.
وغردت فتاة تدعى دارين عثمان، عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "مزايا الست المصرية"، بكوميك ساخر بصورة بالكلب الشهير معلقةً عليها "فرفوشة يا باشا".
#مزايا_الست_المصريه— Dareen Osman🌎👑 (@OsmanDareen) January 21, 2020
فرفوشة يا باشا 😂 pic.twitter.com/eNwMpnTJjM
بينما غرد حساب "صاحبة العصمة" قائلا: "هو حد بيتحمل الهم والغم والعيال والشغل والبيت وصاحب البيت ومع ذلك فرفوشه في نفسها".
#مزايا_الست_المصريه— صاحبة العٍصمہ🇪🇬 (@Gamila_____7000) January 21, 2020
هو حد بيتحمل الهم والغم والعيال والشغل والبيت وصاحب البيت واللى جابوا صاحب البيت واهله من اولهم لأخرهم
ومع ذلك فرفوشه ونعنوشه كده ف نفسها
بس محدش ينكد عليها وهى تقلبلكم البيت
مسرح المنوعات😒😂 pic.twitter.com/sttJDOiNTK
كما اتفق عدد من الحسابات الشخصية لعدد من الأشخاص بالمشاركة في هاشتاج مزايا الست المصرية، بالكوميك الشهير للفنان محمد هنيدي "اقولكم ايه ولا ايه دي مفيهاش ميزة".
#مزايا_الست_المصريه— ْ (@Akram10_) January 21, 2020
اقولك ايه يخربيتها مفيهاش اي مزايا 🤭😂 pic.twitter.com/lnMD2vu7OX
وجاء تعليق عمرو علي الذي شارك في هاشتاج مزايا الست المصرية قائلًا: " الست المصرية هي حياتنا وسندنا وقوتنا لمواجهة الحياة اليومية ... الحنان والامان والراحة والاحتواء .... من غيرها ولا نسوي الام والاخت والزوجة والبنت".
الست المصرية هي حياتنا وسندنا وقوتنا لمواجهة الحياة اليومية ... الحنان والامان والراحة والاحتواء .... من غيرها ولا نسوي الام والاخت والزوجة والبنت 😍😍❤️😍😍— Amr Ali Mitkees 🦀 (@AliMitkees) January 20, 2020
#مزايا_الست_المصريه
حيث اتفق العديد من المغردين بالهاشتاج الذي دُشن صباح اليوم أن المرأة وجودها داخل المطبخ فقط، وعلق الآخر أنهم يمتازون بالنكد".
النكد والارف #مزايا_الست_المصريه— عوماد بيه (@emad_mahmoud22) January 20, 2020