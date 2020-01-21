لحل مشكلة الصرف.. محافظ كفرالشيخ يتجول فى شوارع قرية كفر الشرقى

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، قرية كفر الشرقي التابعة لمركز الحامول، لمعاينة الشوارع وبحث مشكلة الصرف الصحى بالقرية ميدانيًا.





وحرص محافظ كفرالشيخ، على التجول فى شوارع القرية، واستمع الى شكاوى أهالى قرية كفر الشرقى، مشددًا على استمرار أعمال رفع مخلفات مياه الأمطار، والقمامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



