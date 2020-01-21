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محافظات

لحل مشكلة الصرف.. محافظ كفرالشيخ يتجول فى شوارع قرية كفر الشرقى

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:49 م
صدى البلد
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محمود زيدان
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، قرية كفر الشرقي التابعة لمركز الحامول، لمعاينة الشوارع وبحث مشكلة الصرف الصحى بالقرية ميدانيًا.

وحرص محافظ كفرالشيخ، على التجول فى شوارع القرية، واستمع الى شكاوى أهالى قرية كفر الشرقى، مشددًا على استمرار أعمال رفع مخلفات مياه الأمطار، والقمامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بعقد اجتماع عاجل مساء اليوم الثلاثاء، برئاسته بديوان عام المحافظة بحضور ممثلى مياه الشرب والصرف الصحى والوحدة المحلية بمركز ومدينة الحامول والشركة المنفذة والجهات المعنية وممثلين عن أهالى كفر الشرقى لإيجاد الحل العاجل لمشكلة تراكم مياه الأمطار ومعوقات مشروع الصرف الصحى بالقرية.
لحل مشكلة الصرف.. محافظ كفرالشيخ يتجول فى شوارع قرية كفر الشرقى
لحل مشكلة الصرف.. محافظ كفرالشيخ يتجول فى شوارع قرية كفر الشرقى
لحل مشكلة الصرف.. محافظ كفرالشيخ يتجول فى شوارع قرية كفر الشرقى
لحل مشكلة الصرف.. محافظ كفرالشيخ يتجول فى شوارع قرية كفر الشرقى
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