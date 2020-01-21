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علاقتنا بمصر قوية.. تعليق أندرو مارسن على فعاليات القمة البريطانية الأفريقية..شاهد

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:43 م
اندرو مارسن
اندرو مارسن
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نورهان رأفت

قال أندرو مارسن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: إن دور مصر الكبير في القارة الأفريقية سبب من أسباب انعقاد تلك القمة، وتحسين العلاقات بشكل مفصل مع جميع الشعوب ، معبرا عن سعادته بلقاء الرئيس السيسي.

 

وأضاف اندرو مارسن خلال لقائه لـ فضائيه "إكسترا نيوز"، أن أفريقيا لديها فرص كبيرة في مجال الاقتصاد، وأنهم شركاء مع أفريقيا ومصر بشكل كبير ، وأن مصر لديها المسؤولية الكبرى بخصوص ذلك الشأن.


وأشار أندرو مارسن، إلى أن العلاقات بين مصر وبريطانيا قوية ، موضحا أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، قام فيها الرئيس السيسي بالكثير من الأعمال المشرفة خلال ذلك العام.

 

وأوضح أندرو مارسن، أنه يتوقع أن يكون ناتج هذه القمة أن تحسن العلاقات مع الدول الافريقية، وان العلاقات ليست فقط اقتصادية، ولكنهم يحرصون على علاقات طيبة مع كافة الشعوب.

 

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس فى القمة البريطانية الافريقية 2020، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار 2020 تمثل إضافة جديدة إلى العمل الدولى فى تحقيق طموحات القارة الأفريقية للتنمية على مختلف الأصعدة.

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