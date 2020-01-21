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مرأة

إيمان يوسف: كليوباترا حلمي والمسرح كان بدايتي.. فيديو

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:12 م
الفنانة إيمان يوسف
الفنانة إيمان يوسف
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آلاء حسن - عدسة: إبراهيم قنديل
قالت إيمان يوسف، إنها تحلم بأداء أدوار بطولة، خصوصا أنها استطاعت تجاوز صعوبات التمثيل نتيجة تأديتها للكثير من الادوار على مسرح الهناجر بالاوبرا وهو ما سهل عليها التعامل مع الوضع.

ولفتت إيمان يوسف، خلال استضافتها في ندوة نظمها موقع " صدى البلد " إلى أنها تحب المسرح والتمثيل وشاركت ببرنامج "الزفة" الجزء الثالث واستمتعت بالمقلب والبرنامج كثيرا.

وأضافت أنها شاركت في برنامج " إديني عقلك "، مؤكدة أنها تحلم بتمثيل شخصية تاريخية مثل "كليوبترا"، فضلا عن أداء دورها الأساسي وهو التدريس بالجامعة لانها بطبيعة الحال تعمل به وسيكون دور سهل بالنسبة لها.
إيمان يوسف: كليوباترا حلمي والمسرح كان بدايتي.. فيديو
إيمان يوسف: كليوباترا حلمي والمسرح كان بدايتي.. فيديو
إيمان يوسف: كليوباترا حلمي والمسرح كان بدايتي.. فيديو
إيمان يوسف: كليوباترا حلمي والمسرح كان بدايتي.. فيديو
إيمان يوسف: كليوباترا حلمي والمسرح كان بدايتي.. فيديو
إيمان يوسف: كليوباترا حلمي والمسرح كان بدايتي.. فيديو
إيمان يوسف: كليوباترا حلمي والمسرح كان بدايتي.. فيديو
إيمان يوسف: كليوباترا حلمي والمسرح كان بدايتي.. فيديو
إيمان يوسف: كليوباترا حلمي والمسرح كان بدايتي.. فيديو
إيمان يوسف: كليوباترا حلمي والمسرح كان بدايتي.. فيديو
إيمان يوسف: كليوباترا حلمي والمسرح كان بدايتي.. فيديو
إيمان يوسف: كليوباترا حلمي والمسرح كان بدايتي.. فيديو
إيمان يوسف: كليوباترا حلمي والمسرح كان بدايتي.. فيديو
إيمان يوسف: كليوباترا حلمي والمسرح كان بدايتي.. فيديو
إيمان يوسف: كليوباترا حلمي والمسرح كان بدايتي.. فيديو
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