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محافظات

محافظ الدقهلية: البنك الزراعي المصري شريك أساسي في عملية البناء والتنمية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:36 م
صدى البلد
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همت الحسينى
التقي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، الدكتور تامر جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والمحاسب خالد فودة، رئيس منطقة شرق الدلتا للبنوك الزراعية، وإكرام بدير، رئيس قطاع الدقهلية للبنك الزراعي المصري، وعلي الخضرجي، مدير العمليات المصرفية بمنطقة شرق الدلتا للبنوك الزراعية، وعلاء فتحي، مدير مكتب رئيس منطقة بنوك شرق الدلتا، لبحث سبل التعاون المشترك بين البنك والمحافظة في عملية التنمية المستدامة.

وأكد محافظ الدقهلية أن البنك الزراعي المصري شريك أساسي في عملية البناء والتنمية التي ستشهدها محافظة الدقهلية في الفترة المقبلة من تطوير لمنظومة النظافة وتحسين البيئة.

وأشار مختار إلى أن البنك الزراعي المصري من أكثر البنوك انتشارًا في انحاء محافظات مصر وله إسهامات ملموسة في المشاركة المجتمعية.

من جانبه أعرب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي عن استعداد البنك الكامل في دعم المحافظة في شتى المجالات المختلفة التي تقدمها للمواطنين، وعلى رأسها منظومة تحسين البيئة.

وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور تامر جمعه، درع البنك الزراعي المصري لمحافظ الدقهلية تقديرًا لدوره الملحوظ في النهوض بمستوى الخدمات العامة بالمحافظة ودعمه المعنوي المتواصل للبنك الزراعي المصري.
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