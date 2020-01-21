بعد انفصالها عن ملياردير عربي.. حقيقة عودة ريهانا إلى صديقها السابق كريس براون

وأكد المصدر، حسب ما جاء في موقع Hollywood life، أن كريس براون لا يزال يشعر بالحب تجاه ريهانا، وظهر ذلك عندما علق على إحدى صورها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معربا عن إعجابه بجمالها.

يذكر أنه في فبراير 2009، تعرضت ريهانا للضرب والسحل على يد كريس براون في أحد شوارع لوس أنجلوس، وأدى ذلك إلى إصابتها بجروح بالغة في وجهها.

وكانت ريهانا انفصلت عن حبيبها الملياردير السعودي حسن جميل منذ أيام بعد علاقة استمرت 3 سنوات.