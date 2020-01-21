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رياضة

طنطا ينهى الشوط الأول بهدف نظيف أمام الجونة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:44 م
فريق طنطا
فريق طنطا
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ياسمين تيسير

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة طنطا أمام الجونة بتقدم أبناء السيد البدوى بهدف نظيف، وذلك في المباراة المقامة ضمن منافسات الجولة الـ 14، من مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز إسلام فؤاد نجم فريق طنطا الهدف الأول للفريق بمرمى الجونة في الدقيقة 23 من عمر المباراة المقامة، ضمن منافسات الجولة الـ 14، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الجونة المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد فريق طنطا في المركز الـ 17 بـ 10 نقاط.

وجاء تشكيل فريق طنطا كالتالى:-

حراسة المرمى: علي فرج.

خط الدفاع: محمد مسعود، سليمان عبدربه، إيهاب سمير، أحمد سالم صافي

خط الوسط: حسام غالي، أحمد الشناوي، وليد عادل.

خط الهجوم: أحمد فهمي، محمد ماجد أونش، إسلام فؤاد.


وجاء تشكيل الجونة لمواجهة طنطا كالآتى :

حراسة المرمى: محمود الغرباوي.


خط الدفاع: جوناثان نجويم، لؤي وائل، محمد نجيب، باسم علي.

 

خط الوسط: سيرچ أكا، أكرم توفيق، أحمد حمدي، عمرو عبد الفتاح "عموري".

 

خط الهجوم: إسلام محارب، أحمد ياسر ريان.

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