من يفوز بالسوبر المصري؟ الأهلي أم الزمالك.. محمد صلاح يجيب





وأضاف محمد صلاح في تصريحات لقناة " تايم سبورت " أن الفائز في مباراة السوبر سيفوز خلال مباراة القمة التالية لها والتي ستقام عقب السوبر بـ 4 ايام فقط .





وتابع محمد صلاح أن مستوى الفريقين متقارب للغاية لذلك فمن الصعب توقع من الفائز في المباراتين. مشددا ان ظروف السفر ستؤثر قطعا على أداء الفريقان.





ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر المصري بين الأهلي المتوج بلقب الدوري الممتاز و الزمالك المتوج ببطولة كأس مصر ستقام يوم 20 فبراير المقبل في الإمارات .





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أكد محمد صلاح نجم الكرة المصرية السابق ومدرب نادي الزمالك السابق، أن مباراة السوبر المصري المقبلة بين الأهلي والزمالك والتي ستقام في الإمارات ستكون و حاسمة للغاية.