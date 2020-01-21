AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

من يفوز بالسوبر المصري؟ الأهلي أم الزمالك.. محمد صلاح يجيب

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:43 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد محمد صلاح نجم الكرة المصرية السابق ومدرب نادي الزمالك السابق، أن مباراة السوبر المصري المقبلة بين الأهلي والزمالك والتي ستقام في الإمارات ستكون و حاسمة للغاية. 

وأضاف محمد صلاح في تصريحات لقناة " تايم سبورت " أن الفائز في مباراة السوبر سيفوز خلال مباراة القمة التالية لها والتي ستقام عقب السوبر بـ 4 ايام فقط .

وتابع محمد صلاح أن مستوى الفريقين متقارب للغاية لذلك فمن الصعب توقع من الفائز في المباراتين. مشددا ان ظروف السفر ستؤثر قطعا على أداء الفريقان.

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر المصري بين الأهلي المتوج بلقب الدوري الممتاز و الزمالك المتوج ببطولة كأس مصر ستقام يوم 20 فبراير المقبل في الإمارات .

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2aVeeamyD6g" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خناقة فى الكنيست.. شاهد| الطيبي يسب نتنياهو بسبب قصف غزة

شيرين : طالما منقدرش نستغنى عن الراجل فى حياتنا نبقى نسمع كلامه أحسن

عن الخسارة.. رسالة من رامي رضوان إلى جمهوره

بشعر قصير وملابس رياضية.. منة فضالى تتألق فى سوريا

سمير فرج: السيسي أعاد العلاقات مع القارة على نهج الزعيم جمال عبد الناصر

خبير: الدولة توفر 13 مليار جنيه لتأمين غير القادرين صحيًا..فيديو

ترشيحاتنا

هل يجوز الصلاة بالملابس التي جامعت بها زوجتي.. عالم أزهري يجيب

خاص.. عبد الناصر محمد: اللاعب المصري آخره 5 ملايين.. وثنائي الأهلي والزمالك يستحقان الاحتراف

هل للزوج أن يمنع زوجته من الحمل ؟ الإفتاء ترد

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير بندر آل سعود

الأمير ويليام يشيد بالإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية خلال لقاء الرئيس

رضا عبد العال: بقاء صالح جمعة يفضح جُبن إدارة الأهلي.. فيديو

AdvertisementS

الكاف يعمق جراح النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي بأبطال إفريقيا

عيب يا سيد.. رضا عبد العال يفجر مفاجأة بشأن تفاصيل مكالمته مع صالح جمعة

حادث سير لـ مصطفى محمد نجم الزمالك قبل مواجهة مازيمبي.. شاهد

المصري يحسم مصير عودة حسام حسن لتدريب الفريق بشكل رسمي

رضا عبد العال لجماهير الزمالك: كهربا ضرب مدرب النادي السابق.. وأوناجم بيشوف الفانلة الحمراء بيترعب

بعد تعرضه لحادث.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مصطفى محمد نجم الزمالك

كان حزينا في الزمالك.. محمد صلاح يكشف عن رأيه فى أداء كهربا مع الأهلى

اخبار الرياضة.. مصطفى محمد يتعرض لحادث سير.. تفاصيل اعتداء كهربا على مدرب الزمالك.. حقيقة اقتراب التوأم من تدريب المصري

محمد صلاح يكشف عن سر بكاء طارق يحيى عقب الفوز أمام الزمالك

رضا عبد العال: بقاء صالح جمعة يفضح جُبن إدارة الأهلي.. فيديو

أكبر محترف فى العالم.. نادى مصري يضم لاعبا عمره 75 عاما

140 يومًا من الصبر.. رسالة رينيه فايلر تجبر سيد عبد الحفيظ على التخلص من صالح جمعة خلال ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممرضة تسرق مجوهرات مسنة مصابة بالخرف.. وكاميرا مراقبة منزلية تكشفها

عبد المنعم رياض.. حكاية تمثال شاهد على بطل ذهبي استشهد وسط جنوده

السر في الممر.. شاهد نزلاء فندق يتفاجأون بفيل ضخم يتجول خلسة في الردهة