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محافظات

إزالة المعوقات.. محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات المياه والصرف

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:49 م
صدى البلد
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يوسف رجب
استعرض اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها ببرنامج التنمية المحلية، موجهًا بضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ بتلك المشروعات على أرض الواقع ومتابعتها بشكل دوري للتعرف على أهم المعوقات التي قد تحد من تحقيق معدلات التنفيذ  المطلوبة طبقا للجدول الزمني المقرر لها.


جاء ذلك خلال اجتماع موسع بديوان عام المحافظة، بحضور كمال شلبي السكرتير العام  للمحافظة والمهندس جمال الحسيني رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا ومسئولو وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية لتنمية صعيد مصر بقنا ومسئولي الشركات المنفذة للمشروعات ولفيف من القيادات التنفيذية.

وأشار الداودى، إلى اهتمام القيادة السياسية بتنمية الصعيد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لذا أطلقت برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج ليكونا نموذجا يحتذي به في تقديم الخدمات والاحتياجات الرئيسية للمواطنين، لا سيما مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا بأن تلك المشروعات سوف تساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتغطية كافة احتياجاتهم من خدمتي مياه الشرب والصرف الصحي مستقبلا. 

يذكر أنه يجري تنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج بتمويل جزئي من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار.

إزالة المعوقات.. محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات المياه والصرف
إزالة المعوقات.. محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات المياه والصرف
إزالة المعوقات.. محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات المياه والصرف
إزالة المعوقات.. محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات المياه والصرف
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