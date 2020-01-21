تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي وأبرز تعديلات الإجراءات الجنائية

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن البرلمان له دور كبير في الإسهام في تحقيق مبادئ العدالة الناجزة، لافتا إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه البرلمان في دور انعقاده الحالي من أهم وأكبر التعديلات التي جرت على القانون منذ وضعه، حيث تقوم على كيفية تحقيق العدالة الناجزة في أسرع وقت مع وجود جميع ضمانات المحاكمة العدالة، واختصار إجراءات التقاضي، وشملت التعديلات أحكام الحبس الاحتياطي وحماية الشهود وإجراءات الحبس وغيرها من مواد القانونية الهامة.

وكشف "عابد"، عن أبرز ملامح التعديل الذي يعد الأكبر في تاريخ القانون، وهو استحداث نظام لإجراء التحقيق والمحاكمة عن بعد أسوة بالتشريعات المقارنة، ووضع بدائل للحبس الاحتياطي، ليبيح لعضو النيابة العامة في الجرائم المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بإلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وإلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة، ومنع المتهم من مزاولة أنشطة معينة بدلا من الحبس الاحتياطي المطبق منذ عقود من الزمن، واعتماد نظام التقاضي على درجتين في الجنايات مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم الدرجة الثانية عن طريق محكمة النقض أو إعادة النظر.

وأكد عابد، أن التعديلات تضمن استحداث نصوص لحماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم، واستحداث منظومة جديدة لللإعلانات القضائية وربطه ببطاقة الرقم القومي والهاتف المحمول، وتنظيم شامل لقرارت المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، وهو ما لم يكن موجودا من قبل، حيث لا يوجد قانون ينظم هذا الأمر وإنما تصدر قرارات قضائية سواء من النيابة أو قضاة التحقيق.

وأكد إن من أهم الأمور التي سعت الأديان والقوانين والمواثيق الدولية لضمانها هي "حماية الحقـوق والحريـات الشخصـية للإنسـان" والتــي أصــبحت تشــغل مكانــا مهمــا فــي الفكــر الاجتمــاعي والقــانوني فــي مختلــف الأنظمــة السياســية ذات المــذاهب والفلســفات المتباينة.

وقال عابد، إن ضمان الحقوق وصيانة الحريات للإنسان هي تحقيق لذاته، وهـي قـيم جـديرة بالاحترام والتقـدير، مضيف: "تكفلــت الدولــة بمؤسســاتها المختلفــة فــي المجتمعــات المعاصــرة ضــمان حمايــة هــذه الحقــوق والمصــالح للأفـراد وللمجتمـع ككل، وقـد انبـرت أجهـزة العدالـة الجنائيـة لتحقيـق جانـب مهـم مـن تلـك الضـمانات".

وتابع، أن مظاهر العدالة الجنائية في مصر تمثلت في ظل دستور 2114 على النصوص الدستورية الحاكمة، حيث نصت المادة (11) من دستور 2014 على: "الكرامة حق لكل إنسان، ولايجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها"، كما نصت المادة (12) على "التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم"، كما رسخ المشرع الدستوري حماية الحقوق والحريات، وأرسى مبادئ العدالة الجنائية في المادة (14) والتي نصت على: "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يبلغ فور كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة، وفق ًالإجراءات المقررة في القانون، ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوًرا،وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وفي جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكلأو ٌمنتدب".

وواصل عابد، يمكننا القول أن المادة (14) أرست مبادئ العدالة الجنائية في الآتي: "عدم جواز القبض على الشخص إلا فى حالتين فقط، هما حالة التلبس، أو فى حالة صدور إذن من النيابة العامة او قاضي التحقيق،وحق المقبوض عليه بمعرفة أسباب ااحتجازه، وحق المقبوض عليه في الاتصال بذويه وبمحاميه، وعدم تجاوز مدة الاحتجاز أربعة وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، اضافة الى أنه لا يتم البدء فى التحقيق معه إلا في حضور محاميه، إذا لم يكن المقبوض عليه محام، ندبت له النيابة العامة أو قاضي التحقيق محاميا للحضور معه التحقيق".