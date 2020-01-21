ملابس المناسبة حسب لون بشرتك.. فيديو

تحتار دائما الكثير من الفتيات فى اختيار الإطلالات وقطع الملابس التى تتوافق مع قوامها وتخفى عيوب الجسم، كما يتسبب اختيار لون الملابس في حيرة شديدة ايضا.

تقوم بعض الفتيات بأختيار الوان ملابس لا تلائم بشرتها، مما يتسبب في عدم الظهور بشكل لائق، كشفت نور الصواف مصممة الأزياء والأستايلست، لموقع صدى البلد عن كيفية أختيار الألوان المناسبة حسب بشرتك .

وأكدت نور الصواف أن ارتداء فتاة محجبة للون أحمر في أحمر سيظهر بشرتها بلون أغمق خاصة إذا كانت بشرة الفتاة باللون القمحي .

وأشارت الى إرتداء الإكسسوارات وقطع زينة الملابس الإضافية لتطويع ألوان الملابس حسب لون البشرة ، بكسر حدة الألوان بقطع الأكسسوارات.

ونصحت الفتيات ذات البشرة الفاتحة، تجنب ارتداء ملابس فاتحة بأكملها مما سيظهرها بشكل مريض وألوان بهتانة، فيفضل كسر اللون الفاتح بألوان غامقة وزاهية.