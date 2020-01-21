AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ملابس المناسبة حسب لون بشرتك.. فيديو

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:34 م
صدى البلد
Advertisements
رضوى حسام - عدسة صلاح مهدي

تحتار دائما الكثير من الفتيات فى اختيار الإطلالات وقطع الملابس التى تتوافق مع قوامها وتخفى عيوب الجسم، كما يتسبب اختيار لون الملابس في حيرة شديدة ايضا.

تقوم بعض الفتيات بأختيار الوان ملابس لا تلائم بشرتها، مما يتسبب في عدم الظهور بشكل لائق، كشفت نور الصواف مصممة الأزياء والأستايلست، لموقع صدى البلد عن كيفية أختيار الألوان المناسبة حسب بشرتك .

 

وأكدت نور الصواف أن ارتداء فتاة محجبة للون أحمر في أحمر سيظهر بشرتها بلون أغمق خاصة إذا كانت بشرة الفتاة باللون القمحي .

 

وأشارت الى إرتداء الإكسسوارات وقطع زينة الملابس الإضافية لتطويع ألوان الملابس حسب لون البشرة ، بكسر حدة الألوان بقطع الأكسسوارات.

 

ونصحت الفتيات ذات البشرة الفاتحة، تجنب ارتداء ملابس فاتحة بأكملها مما سيظهرها بشكل مريض وألوان بهتانة، فيفضل كسر اللون الفاتح بألوان غامقة وزاهية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لكل المناسبات.. تعلمي مكياج ياسمين صبري

لو مش عارفة تلبسى إيه.. بالصور موضة أزياء شتاء 2020 لـoversized

بـ جاكت كاروهات.. منة فضالي تبهر متابعيها بإطلالة شتوية

أخطاء فادحة ترتكبها الفتاة في مكياج الزفاف.. تجنبيها

لكل موسم موضة .. تعرفي على أفضل أزياء شتاء 2020 .. فيديو

الشتاء السنة دي مفرقع.. 8 ألوان غير متوقعة موضة جدا في 2020.. فيديو

ترشيحاتنا

كاميرات مباراة كرة قدم تفضح خيانة زوج لزوجته.. شاهد ماذا حدث

بئر الخيانة .. مليون و200 ألف جنيه لمعتز مطر وهشام عبد الحميد .. تفاصيل تمويل الإرهابية لقناة الشرق

140 يومًا من الصبر.. رسالة رينيه فايلر تجبر سيد عبد الحفيظ على التخلص من صالح جمعة خلال ساعات

السر في الممر.. شاهد نزلاء فندق يتفاجأون بفيل ضخم يتجول خلسة في الردهة

الكاف يعمق جراح النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي بأبطال إفريقيا

عمره 75 سنة.. كواليس قيد أكبر اللاعبين سنا في اتحاد الكرة.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممرضة تسرق مجوهرات مسنة مصابة بالخرف.. وكاميرا مراقبة منزلية تكشفها

عبد المنعم رياض.. حكاية تمثال شاهد على بطل ذهبي استشهد وسط جنوده

السر في الممر.. شاهد نزلاء فندق يتفاجأون بفيل ضخم يتجول خلسة في الردهة