عكاشة يترأس أول اجتماع للدراسات العليا بجامعة طنطا

عقد قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة طنطا اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، جلسته لمجلس الدراسات العليا، بحضور الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الحقوق، وكلاء كليات الجامعة للدراسات العليا والبحوث وأعضاء المجلس ومدير عام الدراسات العليا والبحوث ومدير عام العلاقات الثقافية.









من جانبه، أكد الدكتور كمال عكاشة، أن المجلس ناقش المستجدات التي تتعلق بقطاع الدراسات العليا، مشيرًا إلى أنه يسعى لمواصلة العمل وأنه لن يتوانى عن تقديم الدعم الكامل للقطاع بهدف الارتقاء بمنظومة البحث العلمي.