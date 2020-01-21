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أخبار البلد

«الهجرة» ومحافظ البحيرة يلتقيان طلاب المحافظة لحثهم على العمل ورفض الهجرة غير الشرعية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 04:22 م
صدى البلد
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سعيد العربي
التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة، وشؤون المصريين بالخارج، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ما يقرب من 500 طالب من طلبة المدارس في المرحلة الإعدادية والثانوية بالمحافظة، للتحدث إليهم حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك بمكتبة مصر العامة بدمنهور.

وخلال اللقاء، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، ضرورة اعتزازهم بمحافظتهم وبلدهم مصر، وأن يفخروا بكونهم أبناء هذا البلد صاحب الحضارة العظيمة، مضيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالشباب والأطفال المصريين، ويوجه برعايتهم واحتضانهم وتوفير كافة الإمكانيات التي تساعدهم على التطور وبناء صفاتهم الشخصية. 

وأشارت إلى مخاطر الهجرة الشرعية، ومدى الصعوبات التي يواجهها الشباب المصري خلال رحلة سفره عبر "مراكب الموت" ليصبح فريسة للمحتالين وتجار البشر ممن يستغلون رغبتهم في البحث عن فرصة عمل أفضل أو تحسين مصدر دخله، موضحة أن الدولة المصرية ليست ضد الهجرة الآمنة، وإنما تقف بالمرصاد للهجرة غير الشرعية التي تهدر حقوق أبنائها وتعرض حياتهم للخطر. 

كما وجهت وزيرة الهجرة نصيحة للأطفال والشباب المشاركين بالفعالية بألا ينساقوا وراء أي مروج للهجرة غير الشرعية بل عليهم مواجهة هذه الأفكار التي تستنزفهم وتعرضهم للمخاطر، كما أن لديهم فرص مختلفة في بلدهم حتى يحققوا نجاحات كبيرة، شريطة أن يؤمنوا بأنهم قادرون على ذلك مهما كانت التحديات.

ومن جانبه، أكد محافظ البحيرة حرص الدولة على تأهيل الكوادر الشابة وتوفير فرص عمل لها، والتوسع في مراكز التدريب والتأهيل وكذا إتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مختلف المشروعات بالمحافظات.
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