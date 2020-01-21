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فتاوى تشغل الأذهان.. الإفتاء توضح آداب الدفن الشرعية للميت.. حكم أداء ركعتين سنة لصلاة العصر.. هل يجوز للأرملة الخروج من بيتها أثناء العدة؟.. والنسيان الدائم في الصلاة هل يبطلها أم أنها صحيحة؟

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:00 م
صدى البلد
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إيمان طلعت
فتاوى تشغل الأذهان..
الإفتاء توضح آداب الدفن الشرعية للميت
حكم أداء ركعتين سنة لصلاة العصر
هل يجوز للأرملة الخروج من بيتها أثناء عدتها؟
الإفتاء توضح الحقن التى لا تفطر أثناء الصيام
هل الصلاة في الزوايا مستحبة أم لا ؟
حكم النسيان الدائم في الصلاة .. هل يبطلها أم أنها صحيحة؟

تلقت دار الإفتاء والمؤسسات الدينية العديد من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة عن الصلاة التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وما التوجيه الشرعي الصحيح للتعامل مع ما يواجهونه من قضايا يحتاجون فيها إلى رأي الشرع من علماء الدين، وفيما يلي يستعرض «صدى البلد» أبرز هذه الفتاوى.

فى البداية.. ورد سؤال على صفحة دار الإفتاء المصرية الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مضمونة (ما آداب الدفن الشرعية؟). 

وأجابت دار الإفتاء، قائلة: إن دفن الميت تكريمٌ للإنسان، ويوضعُ الميت في قبره على شِقِّه الأيمن ويوجه وَجهه لِلقِبلة، ولا يَضُرُّ أن يكون الدَّفن على الرَّمل أو التُّراب، فكُلُّ ذلك جائز.

هل هناك سُنة لصلاة العصر؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجلة له. 

ورد شلبي قائلًا: إن هناك سُنة لصلاة العصر وهي سُنة غير مؤكدة وهي أربع ركعات قبل العصر، وقد ورد فيها عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال:" رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعًا".

وأشار الى أن العلماء قالوا إن الصلوات لها سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة، موضحين بأن السنن المؤكدة هي التي واظب عليها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولم يتركها إلا قليلا جدًا. 

وأوضح أن السنن غير المؤكدة، كان سيدنا النبي يفعلها في بعض الأوقات ويتركها في البعض الآخر فمنها سُنة العصر.

ل يجوز للأرملة الخروج من بيتها أثناء عدتها؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجلة له. 

ورد وسام قائلًا: إنه لا يجوز السفر قبل قضاء العدة والمبيت خارج منزل الزوجية، فالتزام المبيت فى فترة العدة هذا واجب شرعًا، حتى لا تخرج المرأة لأداء فريضة الحج ما دامت فى العدة من وفاة زوجها. 

هل حقنة مسكن الألم تفسد الصيام؟.. سؤال يجيب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له. 

ورد عبدالسميع قائلًا:إن أخذ حقنة مسكن أثناء الصيام لا تفطر، وكذلك كل الحقن لا تفطر بإستثناء الحقنة الشرجية على قول غير المالكية. 

هل الصلاة في الزوايا مستحبة أم لا ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجلة له. 

ورد شلبي، قائلًا: إن الصلاة في الزوايا جائزة شرعا وصحيحة ولا شيء فيها وإذا صلى فيها الإنسان صلاة الجماعة أخذ ثواب صلاة الجماعة.

وأضاف إنه إذا صلى الإنسان في جماعة عددها أكبر كلما كان الفضل أعلى وأكبر في الثواب، واستشهد بحديث روي عن أبي بن كعب أن رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يومًا صلاةَ الصُّبحِ فقالَ أشَهِدَ فلانٌ الصَّلاةَ قالوا لا. قالَ ففلانٌ قالوا لا. قالَ إنَّ هاتينِ الصَّلاتينِ من أثقلِ الصَّلاةِ على المنافقينَ ولو يعلمونَ ما فيهما لأتوْهما ولو حبوًا والصَّفُّ الأوَّلُ على مثلِ صفِّ الملائِكةِ ولو تعلمونَ فضيلتَهُ لا بتدرتُموهُ وصلاةُ الرَّجلِ معَ الرَّجلِ أزْكى من صلاتِهِ وحدَهُ وصلاةُ الرَّجلِ معَ الرَّجلينِ أزْكى من صلاتِهِ معَ الرَّجلِ وما كانوا أَكثرَ فَهوَ أحبُّ إلى اللَّهِ عزَّ وجلَّ".

وأوضح أن الصلاة في المساجد الجامعة أولى وأفضل، مشيرا إلى أنه إذا صلى المرء في الزوايا الموجودة حاليا في جماعة فإنه يأخذ ثواب الجماعة.

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كثيرًا من الناس يعانون من السهو أو النسيان في الصلاة، وبعضهم قد ينسى التشهد الأوسط أو ركن من أركان الصلاة، ولا يعلم بالحكم الصحيح، وما يجب
أن يفعله، فى مثل هذه الحالة.

وأوضح «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: « ما حكم النسيان المستمر والسهو الدائم فى الصلاة ، هل يبطلها؟»، أن السهو هو: نسيان الشيء أو الغفلة عنه، والسهو في الصلاة: أن يقع من المصلي خلل على سبيل السهو أو النسيان، وقد شُرِعَ سجود السهو لجبر الخلل الذي وقع في الصلاة.
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