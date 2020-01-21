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محافظات

محافظ البحيرة ووزيرا الهجرة والتضامن في جلسة حوارية مع الشباب

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 04:59 م
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة
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جمالات الدمنهوري
شهد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة و السفيرة نبيلة مكرم – وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج تدريبات وأنشطة طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي  بمكتبة مصر العامة بدمنهور والتى تعد ضمن  برنامج تثقيفي وتدريبي من إعداد شركة «ويل سبرينج»،المتخصصة في تنظيم المعسكرات.

يأتي ذلك في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية " مراكب النجاة " للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الآمنة لها والتعريف بكافة الإنجازات والمشروعات العملاقة التي تتم على أرض الوطن لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتوفير فرص العمل للشباب.

وتضمنت الفعاليات مجموعة من التدريبات والألعاب التوعوية والتى تبرز وتؤكد على خطورة الهجرة غير الشرعية وعقد المحافظ ووزيرة الهجرة جلسة حوارية تفاعلية مع الشباب على المسرح الروماني بالمكتبة أكدت خلالها على أهمية نقل كل منهم ما تعلمه والدروس المستفادة لأهله وجيرانه وأعضاء المجتمع المحيط للوصول إلى أكبر شريحة .

وأشار المحافظ إلى أهمية دور مدارس التعليم الفنى بالمحافظة فى تنمية وتدريب طلابها لسوق العمل مؤكدا أن المحافظة تفتح ذراعيها لأبنائها وخريجيها وتوفير الدعم والتمويل لهم لإقامة مشروعاتهم .

ووجه المحافظ والوزيرة رسالة لهم بالتمسك بالعلم والانتماء والعمل كقيمة والحفاظ على حياتهم من أجل الوطن ثم توجه الشباب لمجمع دمنهور الثقافى لمتابعة الفعاليات الخاصة بالمبادرة.

وحضر الفعاليات بالمكتبة الدكتورة نهال بلبع – نائب المحافظ والمهندس حازم الأشمونى السكرتير العام للمحافظة و محمد سعد - وكيل وزارة التربية والتعليم وأعضاء مجلس النواب ومديري المديريات المعنية ومقرري المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
محافظ البحيرة ووزيرا الهجرة والتضامن في جلسة حوارية مع الشباب
محافظ البحيرة ووزيرا الهجرة والتضامن في جلسة حوارية مع الشباب
محافظ البحيرة ووزيرا الهجرة والتضامن في جلسة حوارية مع الشباب
محافظ البحيرة ووزيرا الهجرة والتضامن في جلسة حوارية مع الشباب
محافظ البحيرة ووزيرا الهجرة والتضامن في جلسة حوارية مع الشباب
محافظ البحيرة ووزيرا الهجرة والتضامن في جلسة حوارية مع الشباب
محافظ البحيرة ووزيرا الهجرة والتضامن في جلسة حوارية مع الشباب
محافظ البحيرة ووزيرا الهجرة والتضامن في جلسة حوارية مع الشباب
محافظ البحيرة ووزيرا الهجرة والتضامن في جلسة حوارية مع الشباب
محافظ البحيرة ووزيرا الهجرة والتضامن في جلسة حوارية مع الشباب
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