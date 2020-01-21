أخبار الفن.. شيرين عبد الوهاب ترجع في كلامها.. حالة حزن وتعاطف مع يوسف فوزي

نشرت النجمة العالمية سيلين ديون عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، صورا لها من جولتها الغنائية courage كي تروج لحفلها الليلة في إحدى الولايات الأمريكية.

تعرضت الفنانة نادين نسيب نجيم لموقف محرج بسبب فيديو لها على تطبيق تيك توك وهي تقلد الفنان الكبير سعيد صالح في مدرسة المشاغبين، بعدما قامت واحدة من رواد

.السوشيال ميديا بالسخرية منها











