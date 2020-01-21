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فن

أخبار الفن.. شيرين عبد الوهاب ترجع في كلامها.. حالة حزن وتعاطف مع يوسف فوزي

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:22 م
شيري نبيل
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

قال مصدر مقرب من المغني الشهير كريس براون إنه يفكر في تجديد علاقته بالنجمة العالمية ريهانا والعودة إليها بعد مرور سنين على انفصالهما بشكل مأساوي بسبب تعديه عليها .





نشرت الفنانة دينا الشربينى صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 


نشرت النجمة العالمية سيلين ديون عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، صورا لها من جولتها الغنائية  courage كي تروج لحفلها الليلة في إحدى الولايات الأمريكية.





تعرضت الفنانة نادين نسيب نجيم لموقف محرج بسبب فيديو لها على تطبيق تيك توك وهي تقلد الفنان الكبير سعيد صالح في مدرسة المشاغبين، بعدما قامت واحدة من رواد 
.السوشيال ميديا بالسخرية منها



   
نشرت الإعلامية بوسي شلبي مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" تحتفل بعيد ميلاد الفنانة نبيلة عبيد، حيث احتفلت بتورتة مميزة على شكل خرز أزرق.


دافع المؤلف مدحت العدل عن الفنان مصطفى شعبان والذى يقوم ببطولة مسلسل بعنوان "حتى لا يطير الدخان" والمأخوذ عن رواية لإحسان 
  عبد القدوس تحمل نفس الاسم وكان سبق تقديمها فى فيلم من بطولة عادل إمام 

تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع النجم يوسف فوزي، بعد اعتزاله الفن فور اصابته بمرض الشلل 
الرعاش .

تتعرض النجمة شيرين عبد الوهاب دائما للهجوم بسبب تصريحاتها علي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كان أخرها عندما أعلنت في أكتوبر الماضي عن تنظيم حفل لدعم ضحايا حرائق لبنان، لتقرر بعدها اعتزال السوشيال ميديا وبالفعل نفذت شيرين كلامها وأغلقت جميع حساباتها الرسمية.

".نشرت النجمة أصالة صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام

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