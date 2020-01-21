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سهلة وبسيطة.. المؤلفة نسمة الشاذلي تروي تفاصيل عن بعض أغانيها.. فيديو

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 04:21 م
المؤلفة نسمة الشاذلي
المؤلفة نسمة الشاذلي
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نورهان رأفت

قالت المؤلفة نسمة الشاذلي، إن الحياة قصيرة جدا ولابد للانسان ان يعيش اللحظة الإيجابية، ولا ينشغل بالسلبيات، وأن يتمتع بالنعم والايجابيات التي يحققها.


وأضافت نسمة الشاذلي خلال حوارها لبرنامج" السفيرة عزيزة" الذي يذاع عبر فضائية "دي ام سي" ، أنه ليس من السهل ان تجد فريق في مجال الفن يقدم فن محترم، له تأثير ملموس للمجتمع.


وأشارت نسمة الشاذلي، إلي أنه من الضروري أن تكون الرسائل واضحة للمجتمع ، مؤكدة على أهمية الرسائل الايجابيه لخلق نوع من الطموح والإيجابية عن طريق الكلمات البسيطه.


وأوضحت نسمة الشاذلي، أن أغنية "سهلة وبسيطة" هي أول أغنية لها كعمل فني، موضحة أن ذوقها الموسيقى تغير، وذلك مع النضج الفني وكثرة سفرها وتعرضها للكثير من التجارب.


وتابعت نسمة الشاذلي، أن التجربة كانت جميلة خلال أغنية "حلق معي"، موضحة أنها بالرغم من صعوبة فهم اللغة عند البعض، ولكنها حققت مشاهدة عالية عبر اليوتيوب.

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