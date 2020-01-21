احذر تناول الشاي والقهوة في هذا الوقت تحديدًا

يعتبر تناول الشاي والقهوة من الأمور المهمة التي تحدث يوميًا، ولا يمكن الاستغناء عنها، ولكن لها مخاطر صحية؛ لذلك يجب تجنبها في فترات معينة.



وفي هذا السياق قالت دكتور هدير جميل، استشاري التغذية العلاجية يحتوي كل من الشاي والقهوة على المادة المنشطة، ومن المعروف أن المقادير الكبيرة منها تؤدي إلى الأرق والعصبية الشديدة واضطرابات في القلب.



وتابعت هدير جميل، خلال منشور له فيسبوك، أن تناول أي مستحضر للكافيين كالشاى والقهوة مع أحد مضادات الحيوية مع الأدوية المعالجة للقرحة المعدة ، يؤدى الى زيادة الأثر المنشط للكافيين المؤدي إلى الأرق والعصبية الزائدة.



ونصحت مرضى فقر الدم أو حتى الأصحاء بعدم تناول الشاي بعد أخذ الدواء مباشرة ، وكذلك بعد تناول الوجبة الغذائية، إلا بعد مرور ساعتين.

