البرد والموت يطاردان أم وأطفالها الـ 5.. صورة على السوشيال ميديا تهز مدينة بنها.. شاهد

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والغضب بعد تداول صور لأم واطفالها الخمسة يعيشون فى الشوارع بعد هدم العشة التى التى كانت تأويهم أسفل كوبرى الفحص بمدينة بنها.

وطالب عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بتدخل عاجل من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والمهندس حمدى سلامة رئيس مدينة بنها لإنقاذ الأم وأبنائها الصغار من التشرد والضياع عقب قيام أجهزة الوحدة المحلية لمدينة بنها بهدم العشة التى تقطن بها السيدة وأطفالها.

وكتبت حنين الأمير على صفحة ( بنها لازم تنضف ) منشورا قالت فيه : إن الأسرة تتكون من أم وخمس أبناء أكبرهم فتاة تبلغ من العمر 13 عاما وتركهم الاب لظروف لا يعلمها أحد ولا يعرفون عنه شيئا ويعيشون الأن أسفل كبوري الفحص ببنها".

وأشارت إلى أنه تم هدم العشة التى كانوا يعيشون فيها وهم الآن يعيشون فى العراء فى ظل البرد القارس ومهددين من الخارجين عن القانون.

وقال محمد جمال إن الأسرة من الواضح ان ظروفها صعبة وأن السيدة ليس لها اى ذنب فى ظروفها وأطفالها الصغار كيف سيكون مصيرهم وهم فى الشارع .

فى سياق متصل طالب عدد من مواطنين وأهالي مدينة بنها بتدخل محافظ القليوبية وتوفير مكان يأوى الأسرة التى فقدت عائلها وتعيش فى أحضان البرد والموت والخوف.