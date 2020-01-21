منة شلبي تقتحم منصات الإنترنت بمسلسلها "في كل أسبوع يوم جمعة"

بدأ عرض أولى حلقات مسلسل " في كل أسبوع يوم جمعة" للنجمة منة شلبي على منصة شاهد.نت يوم الأربعاء 15 يناير، ويتألف المسلسل من 10 حلقات تدور أحداثها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي؛ والذي يقبل أعضاء جُددا يوم الجمعة فقط من كل أسبوع، وفي علاقاتهم المتشابكة يحكي كلُ منهم حكايته، ثم نشهد وقوع بعض الجرائم الغامضة التي تكشف لنا تفاصيل إنسانية واجتماعية لهؤلاء الأبطال.





وتحدثت منة عن هذه التجربة قائلة "المسلسل تجربة متميزة ومختلفة، ولا تقلقني نسب مشاهدته بعرضه على منصة إلكترونية فقط؛ فالعمل ينجح أو يفشل بناءً على المحتوى الذي يقدمه قبل أي شيء آخر.. وسعيدة بتكرار التعاون مع آسر ياسين بعد تراب الماس و بيبو وبشير ؛ فهو ممثل مجتهد جدًا، ورغم مشواره الفني القصير نسبيًا فقد تمكن من العمل مع مخرجين كبار في أعماله".





في كل أسبوع يوم جمعة مسلسل مقتبس عن رواية بنفس الاسم للكاتب إبراهيم عبد المجيد ، من إنتاج محمد حفظي وعمرو سلامة/ شركة MEEM بالمشاركة مع ممدوح السبع/ شركة فيلم فاكتوري، وإخراج محمد شاكر خضير ، وبطولة النجمة منة شلبي ، ويشاركها آسر ياسين و سوسن بدر و عارفة عبد الرسول و مي الغيطي ، والموسيقى التصويرية لـ هشام نزيه ، والمعالجة الدرامية لـ إياد إبراهيم ، ويشاركه في السيناريو والحوار كلُ من محمد هشام عبيه و سمر عبد الناصر .





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