AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

منة شلبي تقتحم منصات الإنترنت بمسلسلها "في كل أسبوع يوم جمعة"

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:40 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيـل
بدأ عرض أولى حلقات مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" للنجمة منة شلبي على منصة شاهد.نت يوم الأربعاء 15 يناير، ويتألف المسلسل من 10 حلقات تدور أحداثها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي؛ والذي يقبل أعضاء جُددا يوم الجمعة فقط من كل أسبوع، وفي علاقاتهم المتشابكة يحكي كلُ منهم حكايته، ثم نشهد وقوع بعض الجرائم الغامضة التي تكشف لنا تفاصيل إنسانية واجتماعية لهؤلاء الأبطال.

وتحدثت منة عن هذه التجربة قائلة "المسلسل تجربة متميزة ومختلفة، ولا تقلقني نسب مشاهدته بعرضه على منصة إلكترونية فقط؛ فالعمل ينجح أو يفشل بناءً على المحتوى الذي يقدمه قبل أي شيء آخر.. وسعيدة بتكرار التعاون مع آسر ياسين بعد تراب الماس وبيبو وبشير؛ فهو ممثل مجتهد جدًا، ورغم مشواره الفني القصير نسبيًا فقد تمكن من العمل مع مخرجين كبار في أعماله".

في كل أسبوع يوم جمعة مسلسل مقتبس عن رواية بنفس الاسم للكاتب إبراهيم عبد المجيد، من إنتاج محمد حفظي وعمرو سلامة/ شركة MEEM بالمشاركة مع ممدوح السبع/ شركة فيلم فاكتوري، وإخراج محمد شاكر خضير، وبطولة النجمة منة شلبي، ويشاركها آسر ياسين وسوسن بدر وعارفة عبد الرسول ومي الغيطي، والموسيقى التصويرية لـ هشام نزيه، والمعالجة الدرامية لـ إياد إبراهيم، ويشاركه في السيناريو والحوار كلُ من محمد هشام عبيه وسمر عبد الناصر.

شاهد.نت هي أول منصة فيديو حسب الطلب للمشتركين للإنتاجات العربية، وتختص بالإعلام الترفيهي الرقمي فتقدم خدمة عرض أضخم الإنتاجات العربية من مسلسلات وأفلام وبرامج لمشاهديها، وتقوم بتحديثها على مدار اليوم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رشا مهدى تعود لتصوير مسلسل "اطمنى" فى 6 أكتوبر.. اليوم

بوكية ورد وقبلة .. شاب يعبر عن حبه لـ منة شلبى .. فيديو

إبراهيم عبد المجيد يكشف لـ صدى البلد موقفه من اختيار منة شلبي لبطولة مسلسله في كل أسبوع يوم جمعة

مش هغني.. سوسن بدر تنشر صورة لها من داخل الاستديو

مي الغيطي تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة.. صور

شاهد | سوسن بدر بـ التربون في كل أسبوع يوم جمعه

ترشيحاتنا

الأرصاد: أمطار على القاهرة ومناطق متفرقة من البلاد غدا.. وطقس شديد البرودة

بعد اعتراف يسرا بهذا المرض.. 9 أعراض خطيرة تنذر بإصابتك بـ اللوكيميا

ترقبوا الـ 72 ساعة القادمة..الأرصاد: تقلبات وانخفاض في درجات الحرارة والبسوا تقيل .. فيديو

الكاف يعمق جراح النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي بأبطال إفريقيا

عامل ينقب عن الآثار تحت منزله فيعثر على معبد بطلمى

في ظهور نادر.. شقيقة هالة سرحان تثير الجدل بالحجاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممرضة تسرق مجوهرات مسنة مصابة بالخرف.. وكاميرا مراقبة منزلية تكشفها

عبد المنعم رياض.. حكاية تمثال شاهد على بطل ذهبي استشهد وسط جنوده

السر في الممر.. شاهد نزلاء فندق يتفاجأون بفيل ضخم يتجول خلسة في الردهة